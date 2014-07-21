欧洲金融：葡萄牙BES股东寻求债权人保护；安哥拉受牵连

标题新闻：白宫高级官员告诉哥伦比亚广播公司，预计众议院将在本周投票通过共和党医保法案
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安哥拉央行总裁Jose de Lima Massano打破政府对此事秉持的沉默态度，称圣灵银行安哥拉分支(BESA)的信贷组合存在问题。
他表示，BESA的问题不会对该国整体金融体系造成威胁。BESA是安哥拉最活跃的贷款提供方之一，其大多数股权由圣灵银行持有。安哥拉曾是葡萄牙殖民地。
安哥拉政府在12月对BESA的42亿欧元资产提供担保，占其贷款资产组合的70%，但这项担保只持续至2015年中期，而且投资者担心安哥拉不佳的信用评级可能削弱担保力度。葡萄牙央行表示，BESA肯定会恪守承诺，但安哥拉政府尚未就担保一事发表评论。
分析师表示，安哥拉国有企业对BESA的持股比例可能增大，因为圣灵银行无力参与增资。
葡萄牙央行周五稍早重申，圣灵银行5月曾筹资，有充足的资本可以应对任何损失，并补充称该行若需要进一步增资，也有能力吸引民间投资者的资金。
葡萄牙央行总裁科斯塔(Carlos Costa)对国会一个委员会表示，“从圣灵银行与国际投资银行的初步接触，以及投资基金和欧洲银行业者等各方面实体展示出的兴趣显示，(圣灵银行)很可能达成一个私下的解决方案，来充实资本。”
Espirito Santo家族的问题已经产生很大的渗透效应。圣灵银行5月份告诉投资者，独立审计机构发现ESI存在“违规行为”。
该行并称问题致使ESI面临“严峻的财务状况”，而且可能引发圣灵银行的“信誉风险”。ESI持有圣灵金融集团(ESFG)近50%股权，ESFG持有圣灵银行20.1%股份。(完)
(编译 张涛/许娜/杜明霞；审校 白云/郑茵)
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(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日美国指标10年期公债持仓状况报告，每 口以面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,188,417口) 826,482 611,840 83,734 1915702 1971707 2825918 2667281 362,499 521,136 较4月18日变动(未平仓合约：增加27,111口) 119,891 -136,051 -14,377 -72,228 180,780 33,2
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