欧洲金融：葡萄牙BES股东寻求债权人保护；安哥拉受牵连

安哥拉央行总裁Jose de Lima Massano打破政府对此事秉持的沉默态度，称圣灵银行安哥拉分支(BESA)的信贷组合存在问题。

他表示，BESA的问题不会对该国整体金融体系造成威胁。BESA是安哥拉最活跃的贷款提供方之一，其大多数股权由圣灵银行持有。安哥拉曾是葡萄牙殖民地。

安哥拉政府在12月对BESA的42亿欧元资产提供担保，占其贷款资产组合的70%，但这项担保只持续至2015年中期，而且投资者担心安哥拉不佳的信用评级可能削弱担保力度。葡萄牙央行表示，BESA肯定会恪守承诺，但安哥拉政府尚未就担保一事发表评论。

分析师表示，安哥拉国有企业对BESA的持股比例可能增大，因为圣灵银行无力参与增资。

葡萄牙央行周五稍早重申，圣灵银行5月曾筹资，有充足的资本可以应对任何损失，并补充称该行若需要进一步增资，也有能力吸引民间投资者的资金。

葡萄牙央行总裁科斯塔(Carlos Costa)对国会一个委员会表示，“从圣灵银行与国际投资银行的初步接触，以及投资基金和欧洲银行业者等各方面实体展示出的兴趣显示，(圣灵银行)很可能达成一个私下的解决方案，来充实资本。”

Espirito Santo家族的问题已经产生很大的渗透效应。圣灵银行5月份告诉投资者，独立审计机构发现ESI存在“违规行为”。

该行并称问题致使ESI面临“严峻的财务状况”，而且可能引发圣灵银行的“信誉风险”。ESI持有圣灵金融集团(ESFG)近50%股权，ESFG持有圣灵银行20.1%股份。(完)