欧洲个股：葡萄牙证监会对圣灵银行内幕交易嫌疑进行调查

路透里斯本8月5日 - 葡萄牙证券市场监管机构已经对圣灵银行 股票的内幕交易嫌疑展开调查。该交易引发圣灵银行股价上周五大跌，葡萄牙政府周日宣布对该行进行救助。

葡萄牙证券市场委员会(CMVM)表示，正在调查“利用内幕信息在股票停牌前进行交易的迹象”。CMVM周五命令该行股票停牌。

CMVM说，在调查和监督过程中“如果发现犯罪行为的证据，CMVM将通知公诉人员。”

圣灵银行股价上周四大跌42%，因该行对银行创始人家族企业的曝险计提36亿欧元亏损。周五股价本呈现拉锯，午盘初又暴跌40%，这促使CMVM宣布停牌。

葡萄牙央行表示，圣灵银行包括风险控制、合规、监督和审计等岗位在内的高管均被停职，因涉嫌“管理过失。”央行已经对该行进行独立审计。(完)