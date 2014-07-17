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债券 | 2014年 7月 17日 星期四 10:42 BJT

企业并购：Espirito Santo家族风波冲击葡萄牙电信与巴西Oi合并权益

协议也将Rioforte总计8.97亿欧元贷款风险回归至葡萄牙电信，与Oi无涉，Oi表示之前对贷款并不知情。

修改后的协议消除了投资者的疑虑，两家公司的合并将继续进行。合并后将打造一个具有1亿用户和年营收190亿美元的电信巨头。

这也表明，即便部分股东威胁要就Rioforte的欠款控告葡萄牙电信，但Oi不会真的与即将成为合作伙伴的葡萄牙电信撕破脸。巴西国家开发银行表示，Rioforte的贷款事件连“好的公司治理标准的下限”都达不到。

由于欠款未偿还，合并后新公司的债信评级可能被下调至垃圾级，但合并照旧进行令投资者感到宽慰，葡萄牙电信股价上涨3.3%至1.89欧元。由于市场担心合并流产，公司股价在过去几周下跌超过三分之一至历史低点。

Oi股价涨幅创六个月来最高，上涨超过13%。

逢低买盘及有关新任首席执行官(CEO)可能引入新股东的报导，提振圣灵银行股价收盘较周二纪录低点大涨近20%。(完)
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