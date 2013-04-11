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货币新闻 | 2013年 4月 11日 星期四 17:05 BJT

欧洲金融：葡萄牙财长称希望延长对该国援助贷款的期限，为发债创造空间

路透都柏林4月11日 - 葡萄牙财长周四表示，如果能延长欧盟对葡萄牙援助贷款的期限，将为葡萄牙发行10年期债券创造条件。

“我们的再融资需求处在顶点，这就是为何我们要求延长期限…如果能这样，将为我们成功发行10年期债券创造足够空间。”葡财长加斯帕表示。

欧洲国家财长周五将开会商议爱尔兰与葡萄牙援助贷款的条件，国际贷款人已经建议将两国还款的期限延长七年。(完) (编译 隋芬; 审校 李春喜)
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