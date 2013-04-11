欧洲金融：葡萄牙财长称希望延长对该国援助贷款的期限，为发债创造空间

标题新闻：美国总统特朗普拟提名马里兰州检察官John J. Sullivan出任副国务卿
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路透都柏林4月11日 - 葡萄牙财长周四表示，如果能延长欧盟对葡萄牙援助贷款的期限，将为葡萄牙发行10年期债券创造条件。
“我们的再融资需求处在顶点，这就是为何我们要求延长期限…如果能这样，将为我们成功发行10年期债券创造足够空间。”葡财长加斯帕表示。
欧洲国家财长周五将开会商议爱尔兰与葡萄牙援助贷款的条件，国际贷款人已经建议将两国还款的期限延长七年。(完) (编译 隋芬; 审校 李春喜)
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路透法兰克福/柏林4月11日 - 了解情况的消息人士周二对路透称，德国西门子与加拿大庞巴迪(Bombardier)正就合并二者的轨道业务进行商谈。此举可望令其更有底气与中国政府支持的市场领头羊--中国中车展开竞争。
--日前上海市国资委国企境外投资管理的通知，在强调“聚焦主业、严格控制境外非主业投资”，明确国企海外投资“边界”和操作细节同时，特别鼓励国企参与“一带一路”建设。