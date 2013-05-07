《欧元区金融焦点》葡萄牙10年期新债发行取得巨大成功，有望按期退出纾困

葡萄牙政府1月实施自2011年5月接受欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助以来的首次较长期债券发行，续发五年期债券并筹资25亿欧元。

政府IGCP债务机构负责人Joao Moreira Rato对路透表示，“从现在开始将更加有规律地(发行债券)，可能像1月时那样续发现有债券或者进行新债标售。”

“我们会更加接近接受救助前的操作方式。”

受助于此次债券发行，葡萄牙银行类股周二上涨，推动该国股市PSI20指数 扬升近1%。

“公债发行时的(收益率)水准，与葡萄牙二级债市的收益率水平都低于6%的危险区域，这很好，”德国商业银行驻纽约的债券策略师David Schnautz说。

对葡萄牙经济深度衰退与国内反对根据救助协议实施撙节举措的担忧，上个月曾推动公债收益率升破6%，不过仍远低于2012年初高达17%的水平。

Schnautz称，公债发行和旺盛需求“为市场中流传的葡萄牙恢复元气的说法增加了筹码。”