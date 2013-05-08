《欧元区金融焦点》葡萄牙10年期新债发行取得巨大成功，有望按期退出纾困

分析师称，年初以来发行的这两支债券中任何一支续发，应该都能使葡萄牙有资格参与欧洲央行的购债计划。制定该计划的初衷就是要支持欧元区疲弱国家的发债计划，使其完全被债市接纳。

这也应该会使葡萄牙走上2014年中期按时退出纾困计划的正轨。

葡萄牙债券收益率已接近2010年以来的最低水准，得益于投资者近来减轻了对欧债危机的疑虑。葡萄牙上次在2011年1月标售10年期债券时的定价为6.716%。

葡萄牙决定标售10年期债券还表明，该国政府预计国际金主将同意其新的减支计划。葡萄牙宪法法院上月否决了今年减支13亿欧元的计划后，政府宣布了新的减支方案，用于替代被否决的措施，同时提出范围更广的减赤举措，到2015年底减赤48亿欧元。

国际金主代表团周二到达里斯本，对该计划进行评估。