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债券 | 2014年 4月 4日 星期五 09:49 BJT

欧洲金融：葡萄牙第二季将重启债券标售

路透里斯本4月3日 - 葡萄牙债务管理机构IGCP周四表示，本季度将重启债券标售。自2011年债务危机导致葡萄牙请求国际救助以来，该国一直搁置债券标售活动。

IGCP称，第二季将举行一到两次债券标售，每次标售规模介于5-7.5亿欧元。葡萄牙还计划在第二季摆脱救助。

IGCP并未公布计划举行标售的日期。

“这是个利好信号，因为与通过银团承销相比，标售债券的风险更高，”Banco BPI首席分析师Paula Carvalho表示。

IGCP宣布重启债券标售计划后，葡萄牙指标10年期公债收益率(殖利率) 跌破4%，降至2010年1月来最低3.975%。

“债券标售将获得相当好的买需，因为市场明显存在需求，”德国商业银行驻伦敦资深利率策略师Michael Leister表示，并称比较好的做法是，不要马上标售太多债券。

“他们不希望让市场饱和。如果在标售期间有优质竞标，那么他们可以调整标售规模。这是利好消息。”(完)

(编译 杜明霞；审校 张若琪)
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