欧洲政经：葡萄牙民众政界认为援助计划失败，需达成政治共识--科斯塔

分析师已经警告，葡萄牙本周的政治危机恐打乱该国根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)援助计划进行的整顿进程的顺利进展。

科斯塔补充称葡萄牙经济明年将恢复增长，且“增速将是微小的”。葡萄牙目前正在经历1970年代以来最严重的经济下滑。