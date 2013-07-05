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货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 17:55 BJT

欧洲政经：葡萄牙民众政界认为援助计划失败，需达成政治共识--科斯塔

分析师已经警告，葡萄牙本周的政治危机恐打乱该国根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)援助计划进行的整顿进程的顺利进展。

科斯塔补充称葡萄牙经济明年将恢复增长，且“增速将是微小的”。葡萄牙目前正在经历1970年代以来最严重的经济下滑。

科斯塔表示，葡萄牙的公共和外部债务状况“令人十分担忧” ，且外部债务水平对经济政策构成了牵制。(完) (编译;审校 许娜/隋芬/高琦)
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