《欧元区政经焦点》葡萄牙总理力图化解政治危机，将与人民党领袖会谈

尽管当局采取了一系列举措来弥补裂痕，但许多分析师表示政府倒台只是迟早的事情。裂痕产生于对葡萄牙政府实施严苛撙节措施来满足救援条款的深层忧虑。

总统席尔瓦(Anibal Cavaco Silva)办公室表示，他已经开始与各政党会晤以寻找解决方案。会晤将持续到本周结束。

**反对党希望举行大选**

主要反对派--社会党领导人塞古罗(Antonio Jose Seguro)在与总统会晤后明确表示，该党希望提前举行大选。

“我们认为葡萄牙必须要迅速建立一个具有凝聚力和强有力的政府，”塞古罗向记者表示。他并提议在9月29日与地方选举同一时间进行大选。

由于缺乏立即可行的解决方案，葡萄牙公债和股票价格大跌。葡萄牙的债主-欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)7月15日将抵达里斯本，对该国经济进行评估，但现在行程可能要被推迟。