《欧元区政经焦点》葡萄牙总理力图化解政治危机，将与人民党领袖会谈

科埃略极力帮助葡萄牙明年按期顺利完成780亿欧元(1,020亿美元)的救援计划，但政府措施却将该国推向1970年代以来最糟糕的经济危机。

周三，10年期公债的收益率(殖利率)飙升至7.9%上方，为去年11月来首次。里斯本PSI20指数 收跌5.3%，跌幅逾10%的银行股领跌大盘。

**支持渐弱**

葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)周一辞职。他在辞职声信中称，他去职的原因是财政撙节政策的公众支持率不断下降。自2011年中期达成纾困协议以来，他就因推行令人痛苦的增税减薪政策而广受指责。

外交部长博塔斯周二辞职，因其反对任命原财政部高级官员Maria Luis Albuquerque接替加斯帕。

科埃略拒绝了博塔斯的辞呈，后者现在必须决定是留任，还是带着他的右翼人民党(CDS-PP)退出联合政府。如果没有人民党的支持，本届中右翼政府将会失去在议会的多数派地位。