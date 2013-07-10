葡萄牙政经：国家需要政治稳定，亦须关注如何迅速走出衰退--副总理

* 总统与各政党会面，以期度过危机

* 反对派社会党希望提前大选并实行新的救援方案

路透里斯本7月9日 - 受命负责经济政策协调的葡萄牙副总理博塔斯(Paulo Portas)周二表示，国家需要保持政治稳定从而完成救援计划，但同时也必须关注如何迅速走出经济衰退。

身为人民党(CDS-PP)领袖的博塔斯上周辞去外长职务，引发葡萄牙政治危机，进而威胁到该国政府及780亿欧元的救援计划。葡萄牙定于明年退出救援计划。

他在辞任后的首次公开讲话中表示，葡萄牙已具备实现政治稳定所需的条件，政治稳定“不仅对政府而言十分重要，对结束救援计划也具有重要意义。”

总理科埃略(Pedro Passos Coelho)周六任命博塔斯为副总理，负责协调经济政策，藉此来打破政治僵局。

博塔斯在与葡萄牙总统席尔瓦(Anibal Cavaco Silva)会晤后表示，当务之急是让国家进入一个“振兴经济、激活企业、创造就业并提高社会凝聚力的阶段”。

葡萄牙总统本周将与各党派、商界领袖和劳工组织会面，以确保国家度过危机。

主要反对党--社会党领导人Antonio Jose Seguro也与总统进行了会面，并呼吁提前举行大选。他还称葡萄牙当前的紧缩政策失灵，因此需要一个新的救援计划。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)