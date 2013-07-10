葡萄牙政经：国家需要政治稳定，亦须关注如何迅速走出衰退--副总理

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月5日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
* 总统与各政党会面，以期度过危机
* 反对派社会党希望提前大选并实行新的救援方案
路透里斯本7月9日 - 受命负责经济政策协调的葡萄牙副总理博塔斯(Paulo Portas)周二表示，国家需要保持政治稳定从而完成救援计划，但同时也必须关注如何迅速走出经济衰退。
身为人民党(CDS-PP)领袖的博塔斯上周辞去外长职务，引发葡萄牙政治危机，进而威胁到该国政府及780亿欧元的救援计划。葡萄牙定于明年退出救援计划。
他在辞任后的首次公开讲话中表示，葡萄牙已具备实现政治稳定所需的条件，政治稳定“不仅对政府而言十分重要，对结束救援计划也具有重要意义。”
总理科埃略(Pedro Passos Coelho)周六任命博塔斯为副总理，负责协调经济政策，藉此来打破政治僵局。
博塔斯在与葡萄牙总统席尔瓦(Anibal Cavaco Silva)会晤后表示，当务之急是让国家进入一个“振兴经济、激活企业、创造就业并提高社会凝聚力的阶段”。
葡萄牙总统本周将与各党派、商界领袖和劳工组织会面，以确保国家度过危机。
主要反对党--社会党领导人Antonio Jose Seguro也与总统进行了会面，并呼吁提前举行大选。他还称葡萄牙当前的紧缩政策失灵，因此需要一个新的救援计划。(完) (编译 梁睿雪; 审校 郑茵)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限 票面利率 发行规模 投标倍数 与区间下限利 间 (年) (亿元) 差 (bp) *山东 3/31 5 3.28% 136 1.38 +20 7 3.63% 136 1.73 +42 江西 3/23 3 2.99% 8.689 2.52 +4 5 3.38% 26.067 2.12
路透上海4月5日 - 清明小长假后首个交易日，中国央行继续暂停逆回购，银行间市场 资金面周三维持紧平衡。目前来看，存款准备金例行调整影响暂不明显。对非银机构来说， 跨过季末，七天及以上期限资金价格明显回落，融资成本有所降低。 交易员认为，转到月初，财政投放因素不复存在。随着逆回购存量的不断下降，公开市 场连续净回笼效应恐慢慢增加，下一步需关注央行何时会恢复公开市场资金供给。 华北一银行交易员称，早盘资金面“紧平衡，没那么松，大行有出一些，但也不是特别 多。” 她并表示，今日是存款准备金例行调整日，不过据其观察，目前该因素对资金面影响暂 不明显。线下资金方面，同业存单发行利率有所下行，但幅度不算太大。 中国央行稍早公告，因银行体系流动性总量处于较高水平，今日公开市场继续不进行操 作，为连续第八日暂停操作。考虑到清明假日到期顺延部分，单日净回笼900亿元人民币。 至此，逆回购最新存量余额为2,000亿元。 上海一券商交易员补充说，今日已有对非银机构报出不到4%的七天回购价格，较季末前 明显回落
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。