葡萄牙危机顽强自救 但时光不饶人

* 衰退开始严重影响葡萄牙

* 债市已预期第二轮救援

* 存在危机蔓延的忧虑,因此不大可能迫使民间部门承担损失

* 该国改革进展良好,但需更多时间

路透葡萄牙科英布拉3月27日电---如果把这座古老大学城的报纸放进时间舱(time capsule),将会让以後的历史学家们很好地了解,本世纪欧洲第一场金融危机给葡萄牙带来的切肤之痛.

这份名为Diario de Coimbra的报纸上周四在头版报导了银行家如何催收一笔为筹建当地一座体育馆而发放的贷款.而最後一版上的一篇文章则发问,自杀率上升是否与经济下滑加剧有关.

一家银行刊登广告,拍卖38套止赎房产.其它广告则是为一些金银经销商做宣传.自这场危机发端以来,人们被迫卖掉祖传的珠宝,这类经销商便大量涌现.

今年葡萄牙的公共债务将达到相当於国民经济产出120%的水平.债务负担如此之重,以至于很多市场人士想知道,葡萄牙能否与希腊一样,在不退出欧元区的情况下摆脱债务困境.

经济大幅萎缩是由於该国的增税节支举措,而这正是国际货币基金组织(IMF)、欧盟和欧洲央行(ECB)去年5月作为提供780亿欧元紧急贷款的条件所要求的.

今年经济产出料萎缩3.3%,此前在2011年已下滑1.6%.由於税收收入减少,政府1月和2月核心预算赤字增加了将近两倍.2011年第四季失业率跃升至14%,因国内需求下降,同时信贷不足,迫使中小型企业裁员.

"金融部门根本没有在为经济提供资金,"Centro地区商会主席Jose Couto称."现在已经到了这样的地步,连情况还不错的出口企业都难以维持自身现金流."科英布拉是Centro地区最大的城市,在里斯本以北,坐火车需要两个小时.

**未来渺茫**

身为一家医疗设备小型生产商主管的Faria Joao表示,由於政府削减医疗照护支出,该公司不得不将员工数由42人裁减为36人.另一家供应建筑材料的本地企业则公布,今年以来已有14家客户破产.

24岁的Manuel Afonso正在寻找工作,以支应自己完成在科英布拉大学新闻系的学业.该大学成立於1290年,为全球历史最悠久的大学之一.

"我既非劳工亦非学生,因为我必须工作才能念书,"他说.

Afonso担心要找到像葡萄牙电讯PTC.LS这麽好的工作得花好几年的时间,他曾在葡萄牙电讯任职六个月,因裁员而离职.当被问及是否担心将来时,他回道:"如果照这样下去,根本不会有未来可以担心了."

这就是所谓"经济调整"的真实状况.未来主要还是看葡萄牙如何度过调整期,重新学习如何量入为出地发展.

如果葡萄牙步希腊的後尘,迫使民间债权人减记债务至其可维持的水准,那麽市场肯定会问谁会是下一个陷入财务困境的国家.西班牙和意大利肯定会成为投机客锁定的目标,这两国的债务水准都已高到难以援救,但也达到了大到不能垮的程度.

然而,如果葡萄牙能在不把民间债权人拖下水的情况下,成功逐步削减债务水准,则可为德国提倡的新财政纪律协定注入一支强心针.

要达到上述的成效,光是削减预算是不够的.经过10年来每年仅0.7%的低迷经济成长後,葡萄牙也需要重新找回自身的经济活力.

座落于科英布拉市郊的Bluepharma是家小型的出口导向型企业,该公司的经营方式就是个典范.

Isolina Mesquita是这家仿药生产商的四名主管之一,她描述道前一天在所剩无几的空间中安置一台德国制的新机器时自己有多紧张.该公司的1,800万欧元年度产出中已有73%是面向出口,还需额外的生产线来增加产量,以提升自身的竞争力.

"我们在寻找新的市场.这是必须做的,"Mesquita在热情地为访客介绍其实验室和测试室时说.

**没有秘诀,只有不断努力工作**

在这一信贷紧张时期,拥有180名员工的Bluepharma幸运地拥有一家国有风险资本公司的财力支持,後者拥有Bluepharma 17%的股权.

"供应商非常客气地问道,购买新设备是否还有意义,"Mesquita表示,"没有什麽秘诀,只有不断地工作,做大量的工作."

从高盛的研究中,我们可以了解葡萄牙要如何努力地工作,才能摆脱困境.高盛表示,葡萄牙需要进行约35%的价格水平调整,才能重拾竞争力,并使其外部账户处於可持续境地,这一调整幅度在欧元区二线国家中最高.

作为欧元区成员国之一,葡萄牙没法选择让本币贬值,因此这意味着必须拿薪资和价格开刀.该国公务员的薪资已被降20%.

假设所有调整是由压制需求降低薪资水平得来,而非通过提高生产力的结构性改革获得,高盛估计未来10年,葡萄牙经济增长将因此而比趋势水平低3%至6%.对於希腊而言,这种额外产出损失更是高达惊人的7%至12%.

"我们由此得出的结论对希腊和葡萄牙而言相当暗淡,凸显出对於这些经济体而言,进行正确的结构性改革是多么的重要,"高盛分析师Andrew Benito在报告中称.

那麽在改革层面,葡萄牙的表现怎样呢?

从积极的方面来说,近期的就业市场改革,使得企业更容易解聘员工,且代价也更低,并可不参与全国性的劳资集体谈判.

政府正在大力削减过度的医疗支出,并通过向中国和阿曼投资者出售两家能源公司的股权,已完成私有化目标的60%.

但令批评人士担心的是,政府回避了在高电价问题上与公用事业巨头EDP Energias de Portugal (EDP.LS)交锋.在电信业引入更多竞争的计划也被搁置.司法程序面临阻碍,阻挡投资者.而廉价出售国家航空公司的行动还将给政界对私有化的态度带来更严峻考验.

"这已超过了国际放款人此前的要求,我们正走在正确的道路上,"里斯本Banco Carregosa的投资主管Joao Leite表示,"但我们必须在两三年内都正确行事,才会看到效果."

**最薄弱的一环**

这就是让人纠结的地方.葡萄牙根本没这个时间.根据欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行的计划,葡萄牙政府要在2013年9月重回债市.

这在投资者看来是一厢情愿.10年期葡萄牙公债收益率已经达到12.6%,成为不可承受之重,唯有奇迹才能帮助葡萄牙避免第二次求援.

一个迫切的问题是,国际金主们是否会像处理希腊问题那样,要求持有葡萄牙债券的民间投资者进行减值.花旗分析师Juergen Michels就是抱有这种预期的人士之一,认为可能明年葡萄牙债务就要重组.

"最薄弱的一环永远是下一个.如果你说葡萄牙债务难以为继,那意大利呢?"Banco BPI首席分析师Cristina Casalinho说道,"如果你真想防止希腊问题蔓延,就不能给葡萄牙也来个民间参与计划(PSI).这会导致一连串的事件发生,欧洲政界人士不愿也不允许发生这种情况."

一种不满情绪正在葡萄牙暗暗涌动,认为市场没有像对意大利、爱尔兰和西班牙那样,给予葡萄牙无罪推定.前三个国家债券收益率仍然很高,但都已从危急水准下滑.

有人认为,问题部分在於葡萄牙没有让自己得到很好的理解.里斯本没有意大利的蒙堤这样善于表达而又有说服力的改革派总理.

但一名经济分析师认为,市场其实是不信任感上升:葡萄牙当局可能暂时应国际金主要求执行撙节计划,但葡萄牙人真愿意忍受可能长达10年的痛苦吗?

这位分析师因担心刺激当地敏感情绪而不愿透露身份,"必须让人感觉到他们不是因为IMF、欧盟和欧洲央行要求才这麽做,而是自发的想要这样做."

**坚忍**

让人印象最深刻的是,眼下葡萄牙人准备顽强渡过难关.葡萄牙电视台播放的一部纪录片描述了几十年前该国部分地区的贫困往事,展示了1974年该国恢复民主後生活标准和人均寿命的大幅提高.

访客被反复告知,葡萄牙比希腊更能忍受苦难,也愿意采取一切必要措施避免陷入类似困境.

葡萄牙没有发生希腊那样的暴力抗议,上周四工会发动的大罢工也是应者寥寥,就已经能说明问题.

Carregosa执行长Leite称:"现在我们是好学生.我们没有朝窗户外扔石头,我们在努力采取一切必要措施避免重组."

但节衣缩食的日子毕竟刚刚开始.要维持希望和社会凝聚力,需要有经济成长.葡萄牙年轻人失业率已经高达35%,越来越多的年轻人都在移民.

里斯本一个出租车司机Antonio Almeida说:"我们跟希腊人不一样,但我不知道人们能坚持多久.我们可以惊人地承受痛苦,但总有个限度,我们在接近这个极限."(完)

--编译 王丽鑫/王冠中/丁琦/程琳/郑茵/丁琦/张荻

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