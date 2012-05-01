受西班牙影响 葡萄牙摆脱债务危机难度提高

路透里斯本4月30日电---西班牙经济不断恶化,让葡萄牙摆脱债务危机的工作更加困难,因其主要贸易夥伴陷入衰退,且在整个伊比利亚半岛扩散的威胁加剧.

葡萄牙近几周传出一些相对乐观的消息,债券收益率下滑,且其780亿欧元纾困案的执行状况赢得提供资金国家的好评.

但随着平静数月的欧元区债务危机再度燃起,并且这次的火苗从西班牙窜出,葡萄牙所面临的经济挑战可能增加,而数十年来最严重的景气衰退已然对雷厉风行地实施节约措施造成阻碍.

"由於西班牙占葡萄牙的出口比重达20%,今年下滑的状况将会因为西班牙节约支出而加剧,"Banco Carregosa资产经理Rui Barbara表示,"若西班牙最终需要外援,这同时也将造成扩散效应."

葡萄牙去年多数时间都在抵抗希腊危机的负面效应,若欧元区危机再度爆发,且是在接壤国家点燃,那对正在平息其需进一步纾困这方面疑虑的葡萄牙政府而言,就是屋漏偏逢连夜雨.

葡萄牙债券收益率近几周来下滑,但就公债利差来看,葡萄牙仍是排在希腊後面、欧元区风险第二高的国家.葡萄牙是继希腊及爱尔兰之後第三个寻求援助的欧元区国家.

葡萄牙政府一再否认其需要更多资金或更多时间来达成纾困计画的目标;目前纾困计画中预期葡萄牙将可在明年第三季重回债市筹资.该国政府对於达成严格的财政目标坚定不移,而今年至今也照进度执行.

根据政府预估,葡萄牙经济今年料将下滑3.3%,为1970年代以来最严重的萎缩,2013年则将恢复小幅成长0.3%.2011年葡萄牙经济萎缩1.6%.

西班牙经济今年料将萎缩1.7%,2013年料成长0.2%.(完)

--编译 张明钧;审校 程琳

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