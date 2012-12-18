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债券 | 2012年 12月 18日 星期二 19:02 BJT

标题新闻: 葡萄牙财长加斯帕称该国债务可持续,必须继续按照救助计划削减预算赤字

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选 (编译 王翔琼; 审校 王丽鑫)

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