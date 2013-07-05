重发-欧洲金融：葡萄牙总统就无法重返市场的不利情境发出警告

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路透里斯本7月5日 - 葡萄牙总统席尔瓦周五警告称，该国面临的一个不利情境将是，由于外部事件或内部政治因素的影响，葡萄牙无法按计划在2014年重新返回市场。

“如果三方国际贷款人不准备以有利的方式结束援助计划，一种结果就是葡萄牙可能无法在2014年回到市场。”席尔瓦在记者会上说。