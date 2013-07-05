版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 5日 星期五 17:27 BJT

重发-欧洲金融：葡萄牙总统就无法重返市场的不利情境发出警告

(重发以跟上红条)

路透里斯本7月5日 - 葡萄牙总统席尔瓦周五警告称，该国面临的一个不利情境将是，由于外部事件或内部政治因素的影响，葡萄牙无法按计划在2014年重新返回市场。

“如果三方国际贷款人不准备以有利的方式结束援助计划，一种结果就是葡萄牙可能无法在2014年回到市场。”席尔瓦在记者会上说。

分析师已经警告，葡萄牙本周的政治危机恐打乱该国根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)援助计划进行的整顿进程的顺利进展。(完) (编译 隋芬; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐