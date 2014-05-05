葡萄牙决定于本月“干净地退出”纾困计划

* 葡萄牙将于5月17日退出纾困计划

* IMF赞扬葡萄牙在改革方面取得的成就

* 葡萄牙于上周通过了债权人的评估

路透里斯本5月4日 -葡萄牙周日表示，将于本月退出为期三年的780亿欧元纾困计划，且不保留预防性信贷额度，该国在经历数年令人痛苦的紧缩开支与改革措施后，经济重返增长。

葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)通过电视讲话向全国宣布了内阁上述决议，意味着在5月17日纾困计划结束后，葡萄牙将不必再看外国债权人的脸色了。

“政府决定退出援助计划，且不再求助于任何形式的预防性计划，”科埃略表示。他的两侧是周日出席会议作出上述决定的全体政府成员。

“这是一项正确决定，”他表示，并补充说欧洲伙伴国家将支持葡萄牙政府作出的任何决定。该国是继爱尔兰之后第二个退出援助计划的欧元区国家。

“欧盟执委会注意到这项决定，并且一如之前声明，欧盟将支持葡萄牙政府和人民的自决选择，”欧盟执委会副主席Siim Kallas在声明中表示。

葡萄牙政府将于周一会晤欧元集团财长，与之就这一决定进行正式沟通。

退出纾困计划的同时不保留安全网，这一决定是葡萄牙政府的一项重大胜利。该国政府坚决实施纾困计划所要求的严格紧缩政策和改革举措，从而赢得了投资者的信心。2011年时葡萄牙曾被迫向欧盟和国际货币基金组织(IMF)寻求援助。

**公债收益率下滑**

葡萄牙经济在接受救援期间遭遇了1970年代以来最糟糕的衰退。不过去年该国经济活动再度好转，而且今年公债收益率(殖利率)已经大幅下滑，令人更加乐观期待该国能够脱离救援并重回债市自行融资。

上周，葡萄牙通过了救援期间债权人对其经济的最后一次评估，走上了退出救援计划的轨道，不再需要进一步援助。

“葡萄牙不再需要预防性措施，这是欧洲盟国对其投出的又一张信任票，”Banco Carregosa债务主管Felipe Silva称，“投资者接受了葡萄牙的风险，这个信号非常正面。”

葡萄牙10年期公债收益率目前在3.65%左右，接近八年以来最低水平，2012年债务危机高峰时曾触及近17%。葡萄牙10年期公债收益率比同期限德国公债高出约220个基点。

在债务危机顶峰时，很多分析师一度认为该国将会像希腊那样被迫违约。

相反，葡萄牙将不再需要金融支持，从救援中全身而退，跟随爱尔兰的脚步。去年12月，爱尔兰成为了首个成功退出救援计划的欧元区国家。(完)

(编译 郑茵/朱晓军；审校 戴素萍)

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