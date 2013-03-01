葡萄牙总理称需推动持久的支出削减举措

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透里斯本2月28日 - 葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)周四暗示，他有意继续推动国家深入改革，这其中包括大规模的支出削减举措。他表示，改革是保证未来有能力减税的必要条件。
科埃略称：“国家改革已经开始，但现在需要有新的动力。”该国政府先前表示，国家改革内容将包括40亿欧元(50亿美元)支出削减措施。“国家改革必须包括持久削减支出的目标。”
他表示自己也希望减税，但在这之前必须实施持久的减支措施。
眼下正有越来越多的葡萄牙人称，如果政府实施更多撙减措施，国家还要面临更长时间的衰退。
但科埃略暗示撙减力度不会减弱。
葡萄牙政府将在欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)对该国改革计划实施情况做第七次评估时，介绍其2013-14年如何削减40亿欧元政府支出的细节。(完)
(编译 程琳; 审校 龚芳)
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