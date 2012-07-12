葡萄牙总理称该国将为欧洲立下财政整固榜样

路透里斯本7月11日电---葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)周三表示,该国必须通过财政整固的努力,继续为欧洲树立榜样,尽管按欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困协议条款进行的调整过程面临严重风险.

"首先,我们不能认为我们的问题应由他人解决."他在发表国情报告时告诉国会."通过我们的努力和参与,我们必须继续为欧洲立下榜样,可以告诉欧洲,我们能克服困难并承担责任."

科埃略指出,葡萄牙存在预算风险,但将加以应对.国会预算监督者上周警告,除非葡萄牙增加间接税收入,否则今年赤字相当於国内生产总值(GDP)4.5%的目标将无法达成,这使得总理需面对反对派议员的质询.

"预算风险未必表示我们注定无法达成预算目标.但如果政府不积极行动,或不能及时介入,就有那个可能.我们将竭尽所能实现那个目标."他说.

许多分析师曾说葡萄牙将无法达到预算目标,而且可能必须寻求更多紧急金援.最近一大隐忧就是,失业增加超乎预期,使得国家必须拨出额外的失业救济金.

科埃略指出,其政府需找出一套更有效率的办法,因应创纪录的失业率.葡萄牙今年失业率料升至15.5%,2013年则料攀升至16%.

他表示,过去一年来中间偏右政府的撙节努力已为葡萄牙争得较有利的融资条件,在该国仍深陷"空前危机"之际,不能偏离这条道路.

葡萄牙和其国际金主在8月底就纾困计画进行下一回审阅时,将讨论2013年预算将实行的更多措施.

科埃略称,需审慎选择措施,以免损及经济.政府预计该国GDP明年将开始复苏,可温和成长0.3%.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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