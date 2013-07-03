葡萄牙外长辞职遭拒 政治危机爆发风险上升

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透里斯本7月2日 - 葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)周二拒绝了外交部长的辞呈，政治危机爆发的风险上升。若发生政治危机，可能打乱该国退出国际援助的计划。
科埃略对全国发表讲话称，他将继续领导政府以确保国家政治稳定，并将设法在未来几小时内消除因外交部长博塔斯(Paulo Portas)辞职而引发的危机。
“我不会允许国家陷入政治、经济和社会崩溃，”科埃略在电视讲话中说。“许多工作尚未完成，我们付出了这么多努力，必须要见到成果，”他所说的是应国际援助计划要求而采取的严厉节支举措。
根据葡国法律，总理可以拒绝部长的辞职。
科埃略把本届政府能否继续执政的责任直接抛给了博塔斯，后者现在必须决定是留任，还是带着他的右翼人民党(CDS-PP)退出联合政府。如果没有人民党的支持，本届中右翼政府将会失去在议会的多数派地位。
政府财政节支政策的规划者--财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)于一天前辞职，并提及去职原因是财政节支政策的公众支持率不断下降。
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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