葡萄牙政府面临左翼政党挑战 焦虑情绪重创金融市场

路透里斯本11月9日 - 葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)周一警告称，脱离改革与履行对欧元区承诺的道路，将对该国产生破坏性影响。他领导的政府目前面临着议会投票，由于反对党掌控议会，他有可能被迫下台。

葡萄牙议会周二可能将就中右翼政府的改革计划举行投票，左翼政党希望利用其在议会中的优势推翻少数派政府，建立由社会党领导的新政府。

这一前景令金融市场焦虑不安。葡萄牙指标10年期公债收益率(殖利率)大涨超过20个基点至2.93%，为7月中以来最高，因为在共产党表示会支持社会党领导的政府后，市场预期借款成本将会上涨。

葡萄牙股市在银行类股引领下重挫4.1%。该国最大的上市银行Millennium bcp(BCP.LS)收低9.5%。

“我们已经为围绕这一争论的不确定性付出了代价，”科埃略对议会说。

他警告称，葡萄牙承受不起偏离改革和欧元区成员国预算承诺路线的后果。葡萄牙去年刚刚退出国际纾困计划。

“如果导致预算整固路径退化的想法获得支持...投资者将撤离，这将影响经济复苏，”他说。

科埃略在上个月的选举中获得领先，但失去了多数优势，因很多选民不支持他采取的撙节举措。

社会党领袖Antonio Costa周一表示，与共产党、左翼联盟(Left Bloc)和生态绿党(the Greens)签订的协议，“保证能组建社会党政府并得到议会批准”，而且该政府将尊重葡萄牙对欧洲的承诺。(完)