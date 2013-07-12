葡萄牙总统要求提前大选 国内局势混乱

路透里斯本7月11日 - 葡萄牙总统席尔瓦(Anibal Cavaco Silva)周四拒绝了一项旨在弥合政府分歧的计划，要求在明年进行提前选举，从而点燃了批评人士所说的“定时炸弹”，让这个正处纾困状态下的欧元区国家陷入混乱。

席尔瓦提出执政联盟与反对派社会党(Socialists)达成一个跨党派协议，确保紧缩举措获得全面支持，从而让葡萄牙在明年退出纾困状态，并在随后举行大选。

本来，葡萄牙总理科埃略认为自己达成了一项避免中右翼联合政府分裂的协议，已经度过了这场内阁危机。

总统此项决定是对各主要政党的一次警告，表明他认为在欧盟/国际货币基金会(IMF)纾困行动于2014年6月结束前，没有哪个党派能够有效地执政。

“当前的形势要求各政党为艰苦局面做好准备，”里斯本大学的政治学者Marina Costa Lobo说。

在政界领导人举行党内会议并与总统进行磋商之前，还难以预料他们会如何应对总统的挑战。

根据葡萄牙宪法，总统有权解散议会和举行选举。

席尔瓦的举动招致严厉批评。此时葡萄牙在节支措施的重压下已经深陷1970年代以来最严重的经济衰退。

受此消息影响，葡萄牙金融市场应声下跌。股市下跌1.7%，10年期公债收益率上涨8个基点至6.97%。

“总统决定克服执政联盟党派之间的政治僵局，但又增添了新的问题，”Publico日报在社论中称。(完)

(编译 郑茵/李春喜 审校 李爽)

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