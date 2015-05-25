分析：葡萄牙改革动力渐消 反映欧洲现况

路透葡萄牙SINTRA 5月25日 - 葡萄牙被誉为是债务危机后实施改革的榜样，但随着欧洲无意进一步勒紧裤带，葡萄牙的变革热情也已逐渐消退。

希腊的左翼政府几乎撕毁改革换援助协议，其在欧元区的未来存在不确定性。在此之际，欧洲政策制定者正在把额外的光环放到之前被救助国家之上，这有部分是为了避免扩散效应。

他们将葡萄牙宣称为是继爱尔兰之后的复苏榜样。在此之前始于金融崩溃的一场债务危机，席卷了从希腊到爱尔兰的一系列国家，将它们带到破产的边缘。

欧洲央行总裁德拉吉周末赞扬葡萄牙迎难而上，对经济实施了困难的变革。

“目前已然达成许多目标，我们推崇已经取得的进展，包括葡萄牙在内，”德拉吉在欧洲央行于里斯本附近举办的活动中，对一群央行官员及学者表示。

然而，他警告欧洲在改革上有所松懈，令这些谈话所带来的激励效应失色不少，突显外界担忧在欧洲央行逾万亿欧元印钞计画的推波助澜下，欧元区对于改革显得漠不关心。

**未发掘的潜力**

葡萄牙就像欧洲一样，也有过雄心大志。葡萄牙曾经大刀阔斧进行改革，以期符合欧元区及国际货币基金组织(IMF)提供紧急贷款所要求的条件，其中包括改革劳动市场及法律制度。

该国削减公务人员薪资及退休金，且进行数个世代以来最大幅度的加税。

但分析师们表示，为期三年的援助方案于去年划下休止符，且国际督察员不再造访葡萄牙确认改革进度之后，该国的改革动力即告消退。

葡萄牙企图削减公务人员薪水的议案，部份被该国最高法院所推翻；而订于9月或10月举行的大选，亦压抑着政界人士寻求更深层改革的热情。

不过还谈不上失败。葡萄牙经济继三年衰退之后，2014年增长0.9%，而且2015年经济增速料提高至1.5%左右。

但是，这些数字掩盖了一些深层次的问题。葡萄牙就业人口中，几乎有七分之一的人失业，创西欧第三高失业水平。葡萄牙政府已经警告称，将需要很长时间才能扭转这种趋势。

德拉吉在演讲中用到的图表暗示了这背后的原因。八个欧元区国家劳动生产率“未被发掘潜力”排行榜中，葡萄牙排名最末，远远落后于西班牙、意大利和法国。

在“经商难易度”排名中，葡萄牙位列中游，位于爱尔兰之后。

IMF上周批评葡萄牙政府未能推进能够帮助企业摆脱沉重贷款和负债负担的法律框架，这将阻碍经济增长。

一些经济分析师责怪称，葡萄牙的改革漫无目的。

“葡萄牙可能实施了改革，但...改革措施之间没有协调，不能提高竞争力和产出，”Santander-Totta首席分析师Rui Constantino说。

他提到三项需要推进的改革：“首先是司法，其次是官僚主义，最后是税制。葡萄牙国内的税务负担仍很重。在过去几年，中产阶级的净收入缩水了至少10%。”

但由于葡萄牙已经不再对IMF或欧洲央行负有义务，而且欧洲的改革势头有所减弱，因此采取行动的压力微乎其微。

法国又多获得了两年时间，让本国预算赤字水平降至欧洲规定的标准之内；这是该国自2009年以来第三次获得延期，就是因为政府的改革举措一直难产。

央行官员和学者上个周末聚首葡萄牙的豪华酒店和高尔夫度假村，就实施改革的必要性展开了长时间的讨论，但成果寥寥。

对前欧盟执委会主席巴罗索而言，还是没有什么替代选项。他出言为紧缩政策进行辩护。

“我们并不想让葡萄牙和希腊人民受苦。可我们那时已经逼近深渊，”他说，意指欧元区危机最严重的时期。

“如果欧洲想保持原有的社会福利模式，那我们就必须坚持整顿预算。我们不希望看到欧洲沦落为供游客参观的博物馆。”(完)

(编译 王洋/龚芳/杜明霞/徐文焰；审校 张明钧/高琦)

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