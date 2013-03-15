欧元区金融：葡萄牙财长称监于经济恶化，债权人放宽达成援助计画目标的时间

捷克央行：取消捷克克朗兑欧元汇率上限，允许克朗走强
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透里斯本3月15日 - 葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)周五称，葡萄牙的国际债权人放松了该国的财政目标，给予其更多时间来进行救援计划中极不受欢迎的减支计划，此前该国经济前景进一步恶化。
他在一次记者会上称，该国通过了欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行三大金主调查人员第七次救援复查，符合取得下一批20亿欧元救援贷款的资格。
随着近几周葡萄牙国内对于进一步撙节的阻力加剧，国际债权人允许该国有多一年时间推行相当于国内生产总值(GDP)2.5%、或约40亿欧元的永久性减支。该任务现必须在2015年之前完成，而不是2014年。
今年GDP料下滑2.3%，远高于11月进行复查时估计的1%。欧盟执委会上个月预计今年萎缩1.9%，主要因欧洲衰退。(完) (编译 王丽鑫; 审校 张明钧)
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。