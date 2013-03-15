欧元区金融：葡萄牙财长称监于经济恶化，债权人放宽达成援助计画目标的时间

路透里斯本3月15日 - 葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)周五称，葡萄牙的国际债权人放松了该国的财政目标，给予其更多时间来进行救援计划中极不受欢迎的减支计划，此前该国经济前景进一步恶化。

他在一次记者会上称，该国通过了欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行三大金主调查人员第七次救援复查，符合取得下一批20亿欧元救援贷款的资格。

随着近几周葡萄牙国内对于进一步撙节的阻力加剧，国际债权人允许该国有多一年时间推行相当于国内生产总值(GDP)2.5%、或约40亿欧元的永久性减支。该任务现必须在2015年之前完成，而不是2014年。