欧洲政经：国际金主再宽限葡萄牙一年时间，助其实现减赤目标

路透里斯本3月15日 - 葡萄牙的金主周五放宽了该国预算目标，给该国更多时间削减开支，承认葡萄牙遵守救援计划要求并不会阻止经济进一步下滑。

葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)表示，葡萄牙仍有望在2014年中期退出救援计划。此前各方已对葡萄牙救援情况进行了评估，评估时间长于往常。加斯帕称评估难度很大。

国际三方贷款人--欧盟执委会、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行的调查人员表示，他们预期今年葡萄牙国内生产总值(GDP)将下降2.3%。三方贷款人已经为发放下一笔20亿欧元贷款扫清了道路。

这比11月的预估要糟糕得多，11月时他们预期经济将下滑1%。这充分凸显出几轮撙节下来对经济成长前景带来的冲击。

“这次评估难度很大。欧洲仍处于危机时期，”加斯帕说。“我们都知道这一外部环境对葡萄牙经济造成了怎样的影响。”

三方贷款人在声明中表示，“在经济环境困难的背景之下，救助计划实施情况仍然基本处于正轨。”

“(新的)宏观经济展望看似更为现实，也符合我们的预期，”Banco BPI分析师Paula Carvalho说。“当前的数字更加符合实际，以前的太乐观了。”

由于近几周来葡萄牙国内反对进一步撙节的阻力增强，贷款人因此多给葡萄牙一年时间，即到2015年，永久削减支出的规模达到GDP的2.5%，大约40亿欧元。

布鲁塞尔也发生了抗议活动。欧盟领导人将开会讨论振兴经济成长的方法，成千上万的抗议者要求结束撙节措施。欧洲部分地区的失业率升至纪录高位，撙节措施被视为罪魁祸首。

加斯帕说，三方贷款人也同意将今年预算赤字与GDP之比的目标从4.5%放宽到5.5%。他们在去年9月已经放宽过目标。

明年赤字/GDP比率目标将是4.0%，此前定下的2.5%则将成为2015年的目标。(完)