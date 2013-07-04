葡萄牙总理力图化解政治危机

* 政府能否保持议会多数派优势取决于人民党的支持

* 人民党领袖博塔斯(Paulo Portas)将与总理科埃略举行会晤

* 总理试图达成妥协，提前大选的可能性增加

* 若纾困计划暂停，葡萄牙仍有资金可满足2013年的需要

路透里斯本7月3日 - 葡萄牙总理科埃略与联合政府内盟友人民党领袖周三采取行动，试图化解目前这场政治危机，以避免该国退出国际纾困计划的努力化为泡影。

科埃略表示，政府将会度过这场危机。本周外长博塔斯以及财政部长辞职，令葡萄牙陷入政治危机，联合政府有可能丧失在议会的多数派地位。

“我相信，我们能够克服这场困难，”科埃略对记者表示，此前他在柏林与欧洲领导人会谈，讨论年轻人失业问题。

博塔斯领导的右翼人民党(CDS-PP)周三召开了一整天的会议，决定博塔斯将与总理举行会谈，寻找消除分歧的办法。目前这场风波是2011年葡萄牙接受援助以来最严重的一次政治分裂。

人民党高层人士Luis Queiro称，本次会谈旨在“明确条件”以确保找到一个治理葡萄牙的可行办法。

尽管当局采取了一系列举措来弥补裂痕，但许多分析师表示政府倒台只是迟早的事情。裂痕产生于对葡萄牙政府实施严苛撙节措施来满足救援条款的深层忧虑。

总统席尔瓦(Anibal Cavaco Silva)办公室表示，他已经开始与各政党会晤以寻找解决方案。会晤将持续到本周结束。

**反对党希望举行大选**

主要反对派--社会党领导人塞古罗(Antonio Jose Seguro)在与总统会晤后明确表示，该党希望提前举行大选。

“我们认为葡萄牙必须要迅速建立一个具有凝聚力和强有力的政府，”塞古罗向记者表示。他并提议在9月29日与地方选举同一时间进行大选。

由于缺乏立即可行的解决方案，葡萄牙公债和股票价格大跌。葡萄牙的债主-欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)7月15日将抵达里斯本，对该国经济进行评估，但现在行程可能要被推迟。

科埃略称，他认为有可能与联合政府中的伙伴达成一致。

科埃略极力帮助葡萄牙明年按期顺利完成780亿欧元(1,020亿美元)的救援计划，但政府措施却将该国推向1970年代以来最糟糕的经济危机。

周三，10年期公债的收益率(殖利率)飙升至7.9%上方，为去年11月来首次。里斯本PSI20指数.PSI20收跌5.3%，跌幅逾10%的银行股领跌大盘。

**支持渐弱**

葡萄牙财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)周一辞职。他在辞职声信中称，他去职的原因是财政撙节政策的公众支持率不断下降。自2011年中期达成纾困协议以来，他就因推行令人痛苦的增税减薪政策而广受指责。

外交部长博塔斯周二辞职，因其反对任命原财政部高级官员Maria Luis Albuquerque接替加斯帕。

科埃略拒绝了博塔斯的辞呈，后者现在必须决定是留任，还是带着他的右翼人民党(CDS-PP)退出联合政府。如果没有人民党的支持，本届中右翼政府将会失去在议会的多数派地位。

总统有权解散议会并召集选举，但他表示，如果政党想要罢免政府，必须在不信任投票中获胜。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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