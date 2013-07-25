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亚洲 | 2013年 7月 25日 星期四 14:57 BJT

韩股业绩：浦项钢铁第二季营业利润同比下滑36%，因中国需求疲弱

路透首尔7月25日 - 全球以产量计的第五大钢铁生产商--韩国浦项钢铁(POSCO) 公布，第二季营业利润较上年同期下降36%，因主要钢铁消费国中国的需求依然疲弱，导致价格疲软。该利润略好于分析师预期。

浦项钢铁周四公布，4-6月营业利润为7,030亿韩元(约合6.317亿美元)，去年同期营业利润为1.1万亿(兆)韩元，第一季为5,810亿韩元。

分析师原本预计浦项钢铁第二季营业利润6,780亿韩元。

浦项钢铁第二季营收下滑16%至7.74万亿韩元，预估为7.99万亿韩元。浦项钢铁还维持2013年营收目标为32万亿韩元不变。

亿万富翁巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 持有浦项钢铁5%股权。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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