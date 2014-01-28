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货币新闻 | 2014年 1月 28日 星期二 16:25 BJT

韩国个股：浦项钢铁2014年营业利润目标为2.27万亿韩元--高层

路透首尔1月28日 - 浦项钢铁(POSCO)高层表示，2014年营业利润目标为2.27万亿(兆)韩元，2013年为2.22万亿韩元。(完)
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