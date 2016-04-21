韩国浦项钢铁第一季营业利润超出预估 因中国钢铁价格反弹

德意志银行以72亿美元就出售有毒证券案与美国司法部和解
路透纽约1月17日 - 美国司法部周二宣布，德意志银行(Deutsche Bank)已经签署协议，将以72亿美元与美国司法部达成和解，了结该行2008年金融危机之前销售有毒抵押证券一事。
路透首尔4月21日 - 全球第五大钢铁生产商--韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)周四公布，1-3月当季营业利润降幅小于预期，因中国钢铁价格上涨提振了利润率。供应收紧而建筑业活动扩张是中国钢铁价格上涨的推动因素。
浦项钢铁称，第一季营业利润较上年同期下降10%至6,598亿韩元(5.8189亿美元)，但好于预期。汤森路透I/B/E/S对14名分析师所作调查得出的预估是，其第一季营业利润降至6,110亿韩元。
当季营收下降18%至12.46万亿(兆)韩元，而净利增长5%至3,525亿韩元。
“中国钢铁企业实施重组以及碳钢产品价格上涨，令钢铁市场改善，”该公司一份声明称。
在业绩发布之前，浦项钢铁股价收高3.8%至每股248,500韩元，创下11个月左右的最高收盘价位，而韩国综合股价指数.KS11收高0.8%。在中国钢铁价格上涨提振下，浦项钢铁股价今年至今已累计上涨50%。
浦项钢铁称，通过重组部分业务及资产，今年有望将财务实力提升约4万亿韩元。(完)
(编译 刘秀红；审校 艾茂林)
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