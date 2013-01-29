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货币新闻 | 2013年 1月 29日 星期二 15:58 BJT

更正(公司方)-韩股业绩: 浦项钢铁第四季获利不如预估,因中国需求疲弱

(浦项更正内文第二段上年同期营业利润金额及第一段变动幅度)

路透首尔1月29日 - 全球以产量计第五大钢铁厂商浦项钢铁 公布,季度营业利润减少51%,不如分析师的预估,因需求温吞且价格下跌抵销了原物料成本因韩元升值而下滑的影响.

浦项钢铁周二表示,其10-12月母公司营业利润为3,790亿韩元(3.467亿美元),并未反映子公司的获利.路透调查25位分析师所得预估为4,900亿韩元.上年同期的营业利润则为7,710亿韩元.

第四季营收下降20%至8.07万亿韩元,市场预期为8.35万亿.

长期性供应过剩,且全球头号钢铁消费大国--中国的需求复苏疲弱,令钢铁企业处境艰难.

韩元兑美元去年升值将近8%,帮助削减炼钢原料铁矿石和焦煤的进口成本.

今日业绩公布前,浦项钢铁股价收盘微跌0.1%,指标股指 上涨0.8%.(完)

(编译 戴素萍/郑茵; 审校 杜明霞/田建华)

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