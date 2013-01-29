更正(公司方)-韩股业绩: 浦项钢铁第四季获利不如预估,因中国需求疲弱

国际油市：亚洲柴油裂解价差下跌，库存因市场需求旺盛而减少
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
(浦项更正内文第二段上年同期营业利润金额及第一段变动幅度)
路透首尔1月29日 - 全球以产量计第五大钢铁厂商浦项钢铁 公布,季度营业利润减少51%,不如分析师的预估,因需求温吞且价格下跌抵销了原物料成本因韩元升值而下滑的影响.
浦项钢铁周二表示,其10-12月母公司营业利润为3,790亿韩元(3.467亿美元),并未反映子公司的获利.路透调查25位分析师所得预估为4,900亿韩元.上年同期的营业利润则为7,710亿韩元.
第四季营收下降20%至8.07万亿韩元,市场预期为8.35万亿.
长期性供应过剩,且全球头号钢铁消费大国--中国的需求复苏疲弱,令钢铁企业处境艰难.
韩元兑美元去年升值将近8%,帮助削减炼钢原料铁矿石和焦煤的进口成本.
今日业绩公布前,浦项钢铁股价收盘微跌0.1%,指标股指 上涨0.8%.(完)
(编译 戴素萍/郑茵; 审校 杜明霞/田建华)
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当
路透吉隆坡3月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四止住两连升而收跌，触及逾五个月最低，受芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所豆油合约表现不佳的拖累。