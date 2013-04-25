《韩股业绩焦点》浦项钢铁首季获利温和复苏，汽车业需求疲软带来制约

浦项钢铁曾连续数个季度领先于日本同业，不过这种领先料将转为落后，因日圆走软使日企获得优势。

日本钢铁企业JFE Holdings Inc 1-3月当季经常性项目扭亏为盈，汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预计其今年的经常利润为1,912亿日圆(19.2亿美元)。 中国最大钢铁企业--宝钢股份 周四稍晚将公布业绩。

上海螺纹钢期货价格周二跌至逾七个月最低，此前数据显示中国4月制造业增长放缓，这暗示中国经济仍面临阻力。中国第一季国内生产总值(GDP)增长7.7%，低于预期。

尽管需求疲弱，据称浦项钢铁计划扩大西南部光阳市一座高炉的产能，此前曾因需求疲软搁置。现代汽车的关联企业--现代制铁今年稍晚也将新建一座高炉。(完)