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亚洲 | 2016年 10月 26日 星期三 15:07 BJT

韩股业绩：浦项钢铁第三季营业利润劲增59%，好于预期

路透首尔10月26日 - 韩国最大钢铁公司--浦项钢铁(POSCO) 公布，7-9月当季营业利润劲增59%，好于分析师预期，因中国钢铁价格持续复苏，帮助提高了利润率。

浦项钢铁周三称，第三季合并营业利润增至1.03万亿韩元(9.0879亿美元)，上年同期为6,520亿韩元；路透访问的15位分析师预估中值为9,040亿韩元。

该公司营收较上年同期下滑9%，至12.75万亿韩元，分析师预估为13.3万亿韩元。(完)

(编译 李春喜 审校 汪红英)

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