“波塞冬”巡逻机亮相新加坡航展

P-8A“波塞冬”（Poseidon）巡逻机亮相新加坡航展，抢走了超炫战机和攻击机的风头。防务分析人士称，在东亚和东南亚，海上侦察是最迫在眉睫的安全需求。中国与日本在东海地区的领土争议，以及中国与东南亚国家在南海的领土争议，均为该地区的安全易爆点。图为2014年新加坡航展上展示的“波塞冬”巡逻机。路透