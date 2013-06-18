危机之后有关银行业风险上限的监管规定即将出台

* 分析师认为银行业将承受压力，要求提前遵守规定

* 是否重新讨论3%杠杆限制尚无一致意见

* 巴塞尔委员会还将着手解决“复杂性”问题

路透伦敦6月17日 - 监管机构本周将作出规定，明确银行业应如何限制其所冒风险；投资者亦可能向银行业施压，要求其在2018年规定正式实施之前就予以遵守。

根据巴塞尔III协议，银行业必须增加资本和现金持有。该协议是针对金融危机而出台的主要监管政策。

巴塞尔银行监管委员会周二将确定杠杆比率的计算方法。杠杆比率用于衡量无风险加权资产与资本之比。

全球各国领导人已同意这一比率应设置在3%，也就是资本的杠杆倍数不能超过33倍。

“一旦计算模板公布，市场预计各家公司将比监管日程表更早地披露信息，”普华永道(罗兵咸永道)咨询公司的Richard Barfield表示。

在经历丑闻和多年危机之后，银行业努力提高自己的声望，许多银行已经达到巴塞尔III条款中对资本充足率的要求，即便该规定的全面实施要到2019年。

“银行也希望表明他们达到杠杠比率的要求，”Barfield称。

不过，监管者仍要决定如何解决美国和国际会计惯例之间的差异，这主要是在如何评估衍生品持仓的风险方面。

美国会计规则要求按照持仓总量计算，而国际会计规则允许进行一些扣减或抵消。

巴塞尔银行监管委员会一两周后将公布综合计算表内和表外资产的模板，征求公众意见。该委员会在会议前未发表评论。

如果不针对会计规则差异进行调整，那么采用国际会计规则的欧系银行将远早于美国同业突破杠杆限制。

“将有一个公共模板来调和会计数据，因此美国的公认会计原则(GAAP)的影响将会去除，”了解巴塞尔规定方法的监管方消息人士表示。

“美资银行在计算比率时将必须进行调整。美国以外的银行可能也须调整其他条目，但我认为，美资银行表外资产的调整最大，”这位消息人士补充称。

消息人士指出，巴塞尔规则确定曝险的通用方法将包括“再处理和调整”，以解决会计差异。

英国已要求银行业公布杠杆比率，但没有要求其必须满足3%的杠杆比率限制。

一些英国和美国决策者希望杠杆比率设定在4%或者更高，以应对过于复杂的巴塞尔资本规定。这些规定依据银行自行合计的风险权重来确定其资本缓冲。

监管消息人士称，全球对于重新考虑3%的杠杆比率上限并未达成一致，但仍将继续努力使银行业更难在风险权重问题上取巧。

改革可能包括迫使那些使用自己的方法合计风险权重的银行也使用“标准化”方式进行交叉检查，或是由监管者来测试银行计算自身风险权重所使用的数据样本。(完)

(编译 郑茵/李春喜/李爽/王翔琼; 审校 徐文焰)

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