後危机时代 黄金何去何从？

3月1日在瑞士南部拍到的新铸造的金砖。 REUTERS/Pascal Lauener

* 经济数据改善,令金市陷入守势

* 黄金和风险的正相关性可能上升

* 风险犹存;欧元区危机仍未完全化解

路透伦敦3月28日电---全球经济所承受的压力已不那麽让人头皮发麻,那麽寻求黄金避险的最後一位投资者是否准备撤退了呢?

在2012年伊始,黄金价格曾一度突飞猛涨.但是近几周内,随着投资者重新审视全球经济的状况,黄金的光芒有些许黯然失色.

欧洲大规模注入流动性行动结束.美国的新一轮量化宽松政策还悬而未决.

美国经济数据描出了一道温和改善的轨迹,而就业数据和消费信贷成长也在总统奥巴马参选之年有亮眼表现.美国公债收益率显示出上述变化,走出不振的交投区间,且增强了未来政策紧缩的可能性.

在这样的大环境下,黄金价格在2011年9月触及每盎司1,920.30美元的纪录高位後即一直回落,也不在意料之外了.

"黄金现在面临诸多显示风险降低的迹象,因此我认为,市场将会暂时受到抑制."London and Capital Fund投资总监Ashok Shah称.

**黄金与风险资产的相关性**

正如经济有所好转一样,黄金与风险资产的相关性改变,可能是其丢掉"避险"标签的关键所在.

以过去的六个月为甚,黄金表现异於传统避险资产、并跟从欧元或股票市场走势,这一变化令市场观察人士感到迷惑不解.

在近几个月内,黄金和标准普尔500指数.SPX大部分时间处於正相关关系,这意味着黄金更有可能跟随美国绩优股的走势,而不是那些较为抽象的事物,比如说投资者恐慌情绪.

自从1960年代末以来,黄金与标准普尔指数平均有约60%的时间呈负相关走势.

不过这种负相关关系在2001到2011年间发生了改变.期间黄金与标普500间走势呈正相关的天数在历史上首次超过负相关天数.

按照月度滚动方式记录的金价走势来看,在2001至2011年的十年间,黄金和标普500间走势一致的时间稍高於50%,之前的10年则是49%,再之前10年则是46%.

如果近40年的历史走势可以提供蛛丝马迹的话,那麽在未来10年,这种正相关关系料会进一步增强.

若浏览黄金和标普500指数间相关关系图形,请点选(link.reuters.com/wuz37s)

**新现实**

随着市场向新的实际情况,甚至是感觉上的新情况进行重新调整,短期内任何资产都可能容易出现修正,黄金也不例外.

贝莱德Gold & General Fund基金联席经理Catherine Raw指出,重新评估美联储的货币宽松政策帮助推低了金价,但到最後,让金价从2000年起上涨三倍的长期因素仍会扮演核心角色.

Raw表示:"这其实归结到两点.其一是利率环境."此言是指许多发达和新兴国家的通胀率超过指标利率,消除了持有不会孳生利息的黄金的机会成本.

"其次是分散投资."她说,"对许多投资者,特别是西方投资者而言,我们正从让资产增长变成设法保护资产."

"其实就是风险偏好度下降,比方说比1990年代要低,特别是央行,确实如此."她说.

**央行购入黄金**

比其他投资者持有更多黄金的各国央行过去两年转为黄金净买家--去年总共买进逾400吨--因有巨额经常帐盈余和外汇储备的经济体重新配置部分现金.

这种转变,加上矿企缺乏对冲(避险)诱因,让黄金供应样貌在上个10年发生了改变.

"目前和当初不同的一点就只是买家更多而卖家更少,这听来有点老套."三菱的分析师Matthew Turner表示.

"但过去还有央行卖出黄金,矿企卖出远期合约...大概一年约有1,000吨的变化.因此价格上涨不只是投资方面的原因.要让金价大幅下跌,需有许多因素发生改变."他说道.

**疑虑**

尽管复苏之说看来并不会对黄金构成重大威胁,但在市场处於保本模式状态下,经济风险因素仍有能力助燃黄金价格.

可能导致市场爆发的因素包括欧元区进一步受创,和美国选後经济滑坡.

"我仍认为,不只希腊还会违约,其他二线国家也可能出现新的违约事件."Capital Economics首席经济分析师Julian Jessop称.

"在我所讨论的状况下,即欧元区分裂,美元可能成为最强劲的纸币,但黄金的表现会优於各种纸币.若真是这样,我们会看到黄金涨到每盎司2,000美元以上."他并称.

同样的,美联储2.5万亿(兆)美元购债计划6月底即将到期,有人认为这是挹注另一轮流动性的适当时机.

"若你正期待美联储能推出什麽新措施,那麽接近上半年底的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议召开前,措辞或有些微改变."瑞士信贷分析师Tom Kendall说.

那麽,金价创新高的机率有多少?

金价自2007年底首次刷新1980年代创下的纪录高位每盎司835美元后,很快又在2008年初至2009年底危机期间创下新高.

在信贷紧缩时期,黄金的表现并不比持有现金更出色,这在那段时期里得到了很好的映证,而金价从纪录高位下滑的部分原因是2011年後段借贷市场紧俏.

在2008年底的信贷短缺局面结束後,黄金又花了400天登上新高.黄金创下最近一个纪录高点已过去147天,因此若恢复的时间类似,金价理论上再创新高会到2013年4月时.(完)