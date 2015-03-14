《路透早报》--3月14日

图为纽交所内的交易员。 REUTERS/Carlo Allegri

[重大数据或新闻]

--美国2月生产者物价连续第四个月下滑，显示通胀温和，这对美国联邦储备委员会(FED/美联储)6月升息的预期可能不利。周五公布的另一项数据显示，3月初消费者信心回落，因严寒天气导致家庭的电费和气费增加，并使购物和总体商业活动受扰。

劳工部称，2月最终需求PPI下降0.5%，因服务业尤其是加油站的利润率下降，以及交通和仓储成本降低。1月PPI降幅为0.8%。2月PPI同比下降0.6%，为2009年调整该数据以来首次下降。

--欧盟执委会主席贾克周五在同希腊总理齐普拉斯会晤时表示，希腊和债权人之间就债务问题举行的谈判缺乏进展，并表示将“提议”克服分歧。

* 希腊财长瓦鲁法基斯称，有信心在4月20日前同国际金主就必须实施的改革达成一致，以释出进一步援助。

* 德国财长朔伊布勒称，希腊的问题是自身造成的，是因为长期以来希腊的生活水平超出其承受范围。德国《明镜》周刊报导，欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西警告，不要低估希腊退出欧元区的风险，将或是欧元结束的开始。

* 标准普尔称，希腊的“B-/B”评等仍在负面信贷观察名单上。标普表示，希腊政府的流动资金愈发紧张，需要在今年第二季确保进一步的融资。

--俄罗斯央行周五下调指标贷款利率，为今年来第二次下调，央行将对经济下滑的关切置于高通胀担忧之上。俄罗斯央行将指标利率下调1个百分点至14%。

* 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜表示，近期经济数据显示经济仍面临放缓风险。纳比乌里娜在一次新闻发布会上称，俄罗斯央行预计只有到2017年时经济才会快速复苏，届时GDP增速或达7%，而2016年经济料下滑1.0-1.6%。该央行此前预计2015年俄罗斯GDP料萎缩3.5-4.0%。她表示，今年俄罗斯料净流出1,000亿至1,100亿美元资金，卢布当前被低估了约10%。

--英国周五表示，其相信成为中国支持的亚洲基础设施投资银行(AIIB)的创始成员符合自己的国家利益，没有理会美国对此的不安情绪。“有时候我们会采取(与美国)不同的路线，”英国首相卡梅伦发言人对媒体表示，他指的是英国决定加入AIIB。“我们认为这符合英国的国家利益。”

--今日欧洲和加拿大公布的其他经济数据：

* 加拿大统计局周五公布数据显示，2月就业人口减少1,000人，全职就业增加3.4万人，兼职就业减少3.49万人。2月失业率升至6.8%，因有更多人在找工作。

* 英国国家统计局(ONS)公布的数据显示，1月建筑业产出意外下降，下降速度为2013年底以来最快，受到房屋建设市场的恶化拖累。数据显示，1月建筑业产出较前月萎缩2.6%，路透调查访问的分析师预估为增长1.2%。12月则上升0.6%。1月新建房屋总量较前月下降5.0%，为2014年2月以来最大单月降幅。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收跌，道指和标普500指数连续第三周下跌，因美元重拾涨势，令投资人愈发担心这会对美国跨国企业的盈利造成冲击。道琼工业指数收低145.91点，或0.82%，至17,749.31点；标准普尔500指数下跌12.55点，或0.61%，至2,053.40点；Nasdaq指数跌21.532点，或0.44%，至4,871.758点。本周，道指跌0.6%，标普500指数下滑0.9%，NASDAQ指数下跌1.1%。

--欧洲股市尾盘由跌转升，终场小幅收高，强劲升势保持生机，因投资人预计欧元重启跌势会提振欧元区经济和出口商盈利。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.3%，报1,578.82点，该指数本周升0.5%，连涨六周。德股DAX指数收高0.97%，报11,901.61点的纪录收盘高位。该指数本周大涨3%，连升第九周，为17年来最长升势，今年迄今劲扬21%。

法国CAC 40指数收高0.46%，报5,010.46点，为2008年中来首次收在5,000点关口之上。英国富时FTSE 100指数收低0.3%，收报6,740.58点，受能源股和矿业股跟随商品价格的跌势拖累。

汇市: --美元买入动能提振美元兑欧元升至12年新高，盖过令人失望的美国通胀和消费者信心数据，这些数据疲弱通常会拉低美元。分析师称，投资者在下周美联储货币政策会议前调整头寸，也可能是令美元不跌反升的潜在原因。在EBS交易平台，欧元兑美元大跌超过1.60%，至1.04625美元低位。英镑兑美元下挫逾1%，至约五年新低1.4697美元。欧元兑日圆挫跌1.55%，至126.915日圆，为逾一年半最低。

债市:

--美国公债价格在劲扬一周后走低，今日公布的美国生产者物价指数意外疲弱，一度推高公债价格，但涨势未能坚持到最后。美国30年期公债价格最新下跌10/32，收益率报2.6909%。指标10年期公债价格最新回落4/32，收益率报2.11%，盘中触及2.089%的低位。

--欧元区公债涨势周五暂歇，本周欧洲央行(ECB)启动量化宽松计划拉低欧元区公债收益率，但投资者在思索欧债收益率会否进一步下跌。德国10年期公债收益率小涨至0.26%，周二曾跌至低位0.188%，此为本周初水平的大约一半。10年期意大利和西班牙公债收益率分别小升至1.17%和1.12%，但仍离纪录低位不远。

油市:

--全球油价急跌，本周累计回落9%，因美元再度走强，以及国际能源署(IEA)警告称，原油供应过剩的情况正不断恶化。数据显示，美国石油钻井平台数量急跌，但并未刺激市场多头买入。布兰特原油期货收报每桶54.67美元，急跌2.41美元，或4.2%。美国原油期货收报每桶44.84美元，劲挫2.21美元，或4.7%。两大合约本周均下跌9%。

金属市场:

--金价缩减早盘升幅，势将结束九日连跌的頽势，尽管美元延续涨势。在下周美联储政策会议举行前，金市似乎不愿扩大跌势。1823 GMT，现货金升0.1%，报1,154.35美元，市场处于技术超卖区域，其14日相对强弱指标为25.6。美国4月期金升0.50美元，收报每盎司1,152.40美元。

现货银跌0.3%，至15.52美元，势将连续第二周下跌。现货钯金升0.1%，报每盎司789美元，将创1月中来最大周度跌幅。现货铂金持平在每盎司1,111美元。

--期铜小涨，连续第二日受到交易商对中国放宽信贷会令需求改善的预期带动。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜攀升0.2%，收报每吨5,855美元，盘中触及3月3日以来最高5,900美元。(完)

(整理 利棣儿 审校 李军)

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