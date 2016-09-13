邮储银行确定六名基石投资者 合占IPO比重逾七成--销售文件

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月13日 - 据路透周二获得的销售文件显示，以分销网络计中国最大零售银行--中国邮政储蓄银行股份有限公司确定六名基石投资者，合占其IPO（首次公开发售）比重超过七成。
文件显示，邮储银行设定招股价区间每股4.68-5.18港元，初步拟发售121.06588亿股新H股，集资566.6-627.1亿港元（73-80.8亿美元），相当于经扩大股本15%。
六名基石投资者合共认购58.5亿美元股份，约占整个IPO比重72-80%，当中主要来自中国船舶工业集团公司、上海国际港务集团及海航集团（见表）。这些股份设有六个月禁售期。
邮储银行今天开始路演，预计于9月21日定价，28日在联交所挂牌上市，新股编号“1658”。
邮储银行将是自2014年阿里巴巴(BABA.N)以来全球最大规模IPO。
以资产总额计，邮储银行在中国商业银行居第五位。该行于今年6月末的不良贷款率为0.78%，较去年末轻微下降，资产总额79,745亿元人民币较去年底升9.3%。
今年上半年，该行的净利息收入816亿元，按年下降6.9%，主要反映去年国内减息及该行上浮存款利率的影响；净利息收益率由2.81%降至2.3%。
邮储银行拟将本次IPO集资所得款项用于补充资本金，以支持未来业务发展。
以下为各基石投资者认购金额（亿美元）：
中国船舶工业集团 21.7
上海国际港务集团 21.3
海航集团 10.0
国家电网 3.0
中国诚通控股集团 1.5
长城环亚国际投资 1.0
总计 58.5
（完）
(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。