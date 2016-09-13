版本:
中国
中国财经 | 2016年 9月 13日 星期二 11:40 BJT

邮储银行确定六名基石投资者 合占IPO比重逾七成--销售文件

路透香港9月13日 - 据路透周二获得的销售文件显示，以分销网络计中国最大零售银行--中国邮政储蓄银行股份有限公司确定六名基石投资者，合占其IPO（首次公开发售）比重超过七成。

文件显示，邮储银行设定招股价区间每股4.68-5.18港元，初步拟发售121.06588亿股新H股，集资566.6-627.1亿港元（73-80.8亿美元），相当于经扩大股本15%。

六名基石投资者合共认购58.5亿美元股份，约占整个IPO比重72-80%，当中主要来自中国船舶工业集团公司、上海国际港务集团及海航集团（见表）。这些股份设有六个月禁售期。

邮储银行今天开始路演，预计于9月21日定价，28日在联交所挂牌上市，新股编号“1658”。

邮储银行将是自2014年阿里巴巴(BABA.N)以来全球最大规模IPO。

以资产总额计，邮储银行在中国商业银行居第五位。该行于今年6月末的不良贷款率为0.78%，较去年末轻微下降，资产总额79,745亿元人民币较去年底升9.3%。

今年上半年，该行的净利息收入816亿元，按年下降6.9%，主要反映去年国内减息及该行上浮存款利率的影响；净利息收益率由2.81%降至2.3%。

邮储银行拟将本次IPO集资所得款项用于补充资本金，以支持未来业务发展。

以下为各基石投资者认购金额（亿美元）：

中国船舶工业集团 21.7

上海国际港务集团 21.3

海航集团 10.0

国家电网 3.0

中国诚通控股集团 1.5

长城环亚国际投资 1.0

总计 58.5

（完）

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐