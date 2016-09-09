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中国财经 | 2016年 9月 9日 星期五 15:25 BJT

邮储银行设定招股价区间筹高至82亿美元 下周开始路演--IFR

路透香港9月9日 - 据汤森路透旗下IFR周五报导，中国邮政储蓄银行设定招股价区间，香港IPO（首次公开发售）拟筹高至82亿美元，下周开始路演。

报导引述接近交易的消息人士称，邮储银行计划发售122亿股股份，招股价区间为每股4.68-5.18港元，集资约571-632亿港元。

邮储银行将于下周二（13日）开始路演，20日定价。

就上述消息，邮储银行拒绝置评。

以分销网络计，邮储银行是中国最大零售银行，该行获得五名基石投资者承诺认购接近四分之三的IPO股份，当中包括中国船舶工业集团25亿美元、上海国际港务集团20亿美元以及海航集团10亿美元的投资金额。

其中一名消息人士告诉IFR，邮储银行的招股价区间，相当于2016年市账率0.94-1.02倍。据汤森路透的数据显示，香港上市的大型内地银行平均市账率为0.71倍。

尽管邮储银行的不良贷款比率低于同业，海外基金经理仍然忧虑该行的估值。邮储银行7月末与数家国际知名投资者会面，他们很有兴趣知道更多关于邮储银行及其财务、增长计划，但部分投资者仍然担忧邮储银行估值欠吸引力。（完）

(编译 雷美珍；审校 张喜良)

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