邮储银行设定招股价区间筹高至82亿美元 下周开始路演--IFR

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月9日 - 据汤森路透旗下IFR周五报导，中国邮政储蓄银行设定招股价区间，香港IPO（首次公开发售）拟筹高至82亿美元，下周开始路演。
报导引述接近交易的消息人士称，邮储银行计划发售122亿股股份，招股价区间为每股4.68-5.18港元，集资约571-632亿港元。
邮储银行将于下周二（13日）开始路演，20日定价。
就上述消息，邮储银行拒绝置评。
以分销网络计，邮储银行是中国最大零售银行，该行获得五名基石投资者承诺认购接近四分之三的IPO股份，当中包括中国船舶工业集团25亿美元、上海国际港务集团20亿美元以及海航集团10亿美元的投资金额。
其中一名消息人士告诉IFR，邮储银行的招股价区间，相当于2016年市账率0.94-1.02倍。据汤森路透的数据显示，香港上市的大型内地银行平均市账率为0.71倍。
尽管邮储银行的不良贷款比率低于同业，海外基金经理仍然忧虑该行的估值。邮储银行7月末与数家国际知名投资者会面，他们很有兴趣知道更多关于邮储银行及其财务、增长计划，但部分投资者仍然担忧邮储银行估值欠吸引力。（完）
(编译 雷美珍；审校 张喜良)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。