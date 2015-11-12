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亚洲 | 2015年 11月 12日 星期四 11:42 BJT

中国企业：中国邮政储蓄银行赴港IPO前出售15%股权，作价近80亿美元--IFR

路透香港11月11日 - 汤森路透名下期刊IFR周三援引知情消息人士报导，中国邮政储蓄银行近期料公布，将其15%的股份作价约80亿美元售予一批投资者。该公司计划2016年在香港上市。

IFR称，瑞银集团 在这批投资者中出资最高，达20亿美元，并将部分股票配售给包括数位香港商界大亨在内的买家。IFR还报导，这批投资者中还包括新加坡淡马锡控股 ，证实了路透4月的报导 。

摩根大通和世行旗下的国际金融公司(IFC)也参与了这轮首次公开发行(IPO)前融资。IFR称，中国邮政储蓄银行IPO筹资规模料达150亿至200亿美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)

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