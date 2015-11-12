中国企业：中国邮政储蓄银行赴港IPO前出售15%股权，作价近80亿美元--IFR

路透香港11月11日 - 汤森路透名下期刊IFR周三援引知情消息人士报导，中国邮政储蓄银行近期料公布，将其15%的股份作价约80亿美元售予一批投资者。该公司计划2016年在香港上市。

IFR称，瑞银集团 在这批投资者中出资最高，达20亿美元，并将部分股票配售给包括数位香港商界大亨在内的买家。IFR还报导，这批投资者中还包括新加坡淡马锡控股 ，证实了路透4月的报导 。