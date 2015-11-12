中国企业：中国邮政储蓄银行赴港IPO前出售15%股权，作价近80亿美元--IFR

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港11月11日 - 汤森路透名下期刊IFR周三援引知情消息人士报导，中国邮政储蓄银行近期料公布，将其15%的股份作价约80亿美元售予一批投资者。该公司计划2016年在香港上市。
IFR称，瑞银集团 在这批投资者中出资最高，达20亿美元，并将部分股票配售给包括数位香港商界大亨在内的买家。IFR还报导，这批投资者中还包括新加坡淡马锡控股 ，证实了路透4月的报导 。
摩根大通和世行旗下的国际金融公司(IFC)也参与了这轮首次公开发行(IPO)前融资。IFR称，中国邮政储蓄银行IPO筹资规模料达150亿至200亿美元。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”