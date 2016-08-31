焦点：化肥商Potash和Agrium讨论合并 强强联手料引来反垄断审查

一周焦点：欧洲央行料将按兵不动 特朗普正式入主美国白宫
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
路透温尼伯/华盛顿8月30日 - 加拿大Agrium(AGU.TO)(AGU.N)以及Potash Corp of Saskatchewan(POT.TO)(POT.N)周二表示双方正在讨论合并。若合并成功将创建一家价值超过250亿美元的化肥和农业零售巨擘，但该交易也将引来美国监管机构的严格审查。
Potash是全球以产能计的最大农作物肥料公司，而Agrium是北美最大农业零售商。两家公司在其各自发表的声明中称，双方正处于可能对等合并的谈判“初期”阶段，并称尚未达成任何协议。
美国挂牌的Potash和Agrium股价分别大涨11%和7%。
此案将是农业一连串合并尝试的最新之举。之前有拜耳(BAYGn.DE)想收购孟山都(MON.N)、以及中国化工收购瑞士先正达(SYNN.S)。
由于农作物肥料价格因供应过度及需求疲弱而大跌，化肥企业一直苦于获利下滑。农产品价格也令其受创，玉米Cv1和小麦Wc1价格分别处于七年和10年低点，使得农户通过施肥来增产的动力减弱。
对Potash来说，这将是无需进行国外收购就能壮大的机会。在加拿大，进行国外收购是个政治敏感点。2010年时，必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)对Potash出价收购遭到加拿大政府的阻挠，因Potash所在的萨斯喀彻温省政治面的反对。
若两家公司合并，Potash将可透过Agrium的零售商店获得直接接触美国农户的渠道。产业观察人士表示，这个和其他因素将会引起美国监管单位的注意。在截至5月时，Agrium的零售商店占美国市场的17%。
“我无法预测他们(美国和加拿大监管单位)会怎么做，但这件收购案将会受到密切的关注，”Auburn大学农业学院经济学家暨荣誉教授Bob Taylor表示。
National Bank分析师Greg Colman表示，合并后公司将主导北美，控制了62%的钾肥产能、30%的磷肥产能，以及29%的氮肥产能。
美国反垄断协会(AAI)主席Diana Moss表示，如果反垄断监管单位通过这类合并案，她将会“非常惊讶”。
“这对美国农户和美国食品消费者不妙，”她表示。
全国农民联盟(National Farmers Union)主席Roger Johnson称，该组织可能将反对这宗并购，因为肥料产业已经比较集中。
“这些合并案带来的问题在于，地方合作社的供货方与50英里外的经销商很可能是同一家。”
**监管方将审视交易**
美国农户是全球范围内钾肥的最大用户。券商Stifel在报告中写道，合并后的公司至少出售一座钾矿，或可减轻美国方面的反垄断顾虑。
虽然这次不存在外资收购的问题，但加拿大竞争局仍会进行审查。
萨斯喀彻温省省长Brad Wall指出，两家公司的执行长周二致电，提醒他注意相关谈判。
Wall对记者表示，合并或许意味着该省将得到机会，因为Agrium位于阿尔伯塔省的卡尔加里。他曾是必和必拓洽购Potash的主要反对者。
两家公司市值相近，但Agrium应对大宗商品价格重挫的情况优于Potash，因其在肥料生产与零售销售取得平衡。
“(并购)将使得他们在全球竞争方面成为一股更强的力量，”StoneAsset Management Ltd投资组合经理Mohsin Bashir表示。该公司持有Agrium股份。
Leon Frazer & Associates投资组合经理Ryan Bushell表示，合并对Potash来说似乎相当合适，而且来自海外的并购尤佳。该公司持有Potash股票。
“从策略面来看，这的确很合理，”他表示。
以周一收盘价计算，Potash市值为175.4亿加元(134.3亿美元)。Potash周二在美股收涨10.8%报17.79美元。
Agrium市值161亿加元，周二在加拿大股市收升7.4%，报125.09加元。(完)
(编译 李婷仪/戴素萍/徐文焰/陈宗琦；审校 徐文焰/王丽鑫/许娜/杜明霞)
路透伦敦1月13日 - 欧洲央行官员在周四的政策会议上不大可能进行任何政策调整，而美国的数据将帮助美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定是否在12月升息后马上再次升息。
“我仍然深信...从我在24个定期联系的参与国所见到的决心及积极程度，这个历史性重大决定将会获得完全落实，”巴尔金都在阿布扎比接受路透专访时称。
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