加拿大钾肥商Potash执行长称未与K+S积极讨论收购事宜

路透9月16日 - 加拿大Potash(POT.TO)(POT.N)首席执行官Jochen Tilk周三称，该公司目前并没有与德国钾肥商K+S(SDFGn.DE)积极讨论收购提议，但公司对那些能够帮助北美钾肥销售、并能提供进入欧洲市场渠道的化肥生产商依然感兴趣。

Tilk在瑞信在纽约组织的投资者会议上称，Potash的出价为79亿欧元(89亿美元)，相当于每股41欧元，这对于K+S股东而言颇具吸引力。

“我们(7月份)的出价是有吸引力的，销售状况已经发生改变，我们认为这一出价目前的吸引力甚至又得到了提高，”他说，“我不会教K+S股东怎么去说，但我认为他们中的多数人会感觉到，从溢价角度而言，这是一个合适的价格。”

K+S发言人对此不予置评。

K+S股价在Tilk讲话后下跌，在法兰克福市场收跌0.2%至33.58欧元。Potash股价在纽约市场收报25.52美元。(完)

(编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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