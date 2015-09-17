加拿大钾肥商Potash执行长称未与K+S积极讨论收购事宜

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透9月16日 - 加拿大Potash(POT.TO)(POT.N)首席执行官Jochen Tilk周三称，该公司目前并没有与德国钾肥商K+S(SDFGn.DE)积极讨论收购提议，但公司对那些能够帮助北美钾肥销售、并能提供进入欧洲市场渠道的化肥生产商依然感兴趣。
Tilk在瑞信在纽约组织的投资者会议上称，Potash的出价为79亿欧元(89亿美元)，相当于每股41欧元，这对于K+S股东而言颇具吸引力。
“我们(7月份)的出价是有吸引力的，销售状况已经发生改变，我们认为这一出价目前的吸引力甚至又得到了提高，”他说，“我不会教K+S股东怎么去说，但我认为他们中的多数人会感觉到，从溢价角度而言，这是一个合适的价格。”
K+S发言人对此不予置评。
K+S股价在Tilk讲话后下跌，在法兰克福市场收跌0.2%至33.58欧元。Potash股价在纽约市场收报25.52美元。(完)
(编译 孙国玉；审校 徐文焰)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。