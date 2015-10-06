钾肥商Potash宣布撤回89亿美元收购德国K+S计划

路透纽约/法兰克福10月5日 - 加拿大钾肥商Potash(POT.TO)周一宣布，撤消以79亿欧元(89亿美元)收购德国钾盐(K+S)(SDFGn.DE)的提议，理由包括全球大宗商品市场及股市下挫，以及德国钾盐经营团队无意参与等。

上述消息宣布后，K+S股价大跌24%，市值蒸发近15亿欧元。

Potash提议以每股41欧元现金收购，较德国钾盐之前12个月加权平均股价溢价59%，但德国钾盐高层主管认为出价太低，拒绝谈判。

德国钾盐表示周一稍晚将评论Potash的决定。

德国钾盐曾表达担心Potash会将公司分拆及裁员，认为Potash宣称不会如此处理的承诺过度含糊。Potash则辩称，收购提议的基础并非关闭矿场、减少生产、出售德国钾盐的盐事业或裁员。(完)