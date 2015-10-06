钾肥商Potash宣布撤回89亿美元收购德国K+S计划

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约/法兰克福10月5日 - 加拿大钾肥商Potash(POT.TO)周一宣布，撤消以79亿欧元(89亿美元)收购德国钾盐(K+S)(SDFGn.DE)的提议，理由包括全球大宗商品市场及股市下挫，以及德国钾盐经营团队无意参与等。
上述消息宣布后，K+S股价大跌24%，市值蒸发近15亿欧元。
Potash提议以每股41欧元现金收购，较德国钾盐之前12个月加权平均股价溢价59%，但德国钾盐高层主管认为出价太低，拒绝谈判。
德国钾盐表示周一稍晚将评论Potash的决定。
德国钾盐曾表达担心Potash会将公司分拆及裁员，认为Potash宣称不会如此处理的承诺过度含糊。Potash则辩称，收购提议的基础并非关闭矿场、减少生产、出售德国钾盐的盐事业或裁员。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。