Uralkali打破全球钾肥垄断格局

焦点：银行业者准备两阶段应急计划 安抚因英退变化而不安的员工
路透伦敦3月28日 - 银行业者如履薄冰，制定了两个阶段的应急计划，以防止流失那些焦虑不安的伦敦员工，同时计算出将有多少工作岗位因英国脱欧而必须迁往欧洲大陆。
* 俄罗斯Uralkali退出与Belaruskali建立的合资企业
* Canpotex成为全球最大的钾肥出口商
* 出口价格可能从每吨400美元降至300美元
* 北美钾肥企业股价下挫
* Uralkali股价大跌20%
路透莫斯科7月30日 - 俄罗斯UralkaliURKAq.L(URKA.MM)退出全球最大钾肥联盟，该公司预期此举将使钾肥价格下降25%，预示行业可能重组，相关钾肥生产商股价应声下挫。
Uralkali退出与白俄罗斯合伙人Belaruskali建立的合资企业白俄罗斯钾肥公司(Belarusian Potash Company，BPC)，或将引发价格战，并使北美的Canpotex成为最大钾肥出口商。
此举也可能导致同行取消相关项目，因为该行业将权衡价格下降的影响，但对农民和终端消费者而言，或许是好事。
持有Canpotex股份的美国上市公司Potash Corp of Saskatchewan(POT.N)、Mosaic(MOS.N)和Agrium(AGU.N)在正常交易时段之前股价挫跌，市值减少约140亿美元。
BPC和Canpotex占到全球钾肥贸易的70%，这两巨头在中国和印度等关键市场设定的价格完全相同。
“最近几年，BPC和Canpotex...成功上调钾肥价格至远超其生产成本的水平，”印度一家大型钾肥公司的高管称。由于事件敏感性，该人士要求不具名。
“这损及印度企业、印度农户及印度政府，”该官员说，“打破垄断局面将限制他们的权力...这无疑将拉低钾肥价格。”
Uralkali首席执行官Vladislav Baumgertner表示，双方就销售问题陷入“僵局”后，该公司将撤出合资企业，以后通过位于瑞士的Uralkali Trading出口钾肥。
“在不远的将来，我们预计(全球)竞争将加剧--那将压低价格，”Baumgertner说。
Uralkali表示，撤出BPC的决定，可能会导致全球钾肥价格在2013年下半年从目前的每吨400美元降至300美元以下。化肥价格下降，或将意味着对价格敏感的亚洲农户需求增加。
“这就好比沙特决定退出石油输出国组织(OPEC)--油价或将闻声下跌，”Renaissance Capital的股票销售交易员Dmitry Ryzhkov说。
Uralkali股价重挫逾20%，莫斯科证交所暂停该股交易。
同业对手德国K+S (SDFGn.DE)的股价挫跌24.5%至六年低位。
Potash Corp股价下跌约24%，报约29美元，Mosaic和Agrium分别下跌26%和7%。Agrium跌幅较小系因其较侧重于氮肥生产而不是钾肥。
Uralkali将研议该如何提振营收才能维持派息政策。该公司计划透过扩展其在中国、印度及巴西的市场份额，将钾肥销售量从今年的1,050万吨，在2014年提高至1,300万吨、2015年达到1,400万吨。
该公司计划今年对中国出口超过250万吨，高于2012年时的200万吨，主要靠铁路输送。
但根据不愿具名的印度国营Rashtriya Chemicals and Fertilizers Ltd (RSTC.NS)的高层说，Uralkali想在印度市场争取业务恐不容易，因印度当地的公司已经签下约400万吨的进口交易。(完)
(编译 王翔琼/王兴亚/李婷仪 审校 张明钧)
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