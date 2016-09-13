加拿大化肥商Potash将与Agrium合并，估值将达360亿美元

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透9月12日 - 加拿大Agrium(AGU.TO)和Potash Corp of Saskatchewan Inc(POT.TO)称，两家公司将合并，产生一家估值预计达360亿美元的化肥和农业零售巨擘。
Potash是全球以产能计的最大农作物肥料公司，Potash股东每股将可获得合并后公司的0.4股普通股。
Agrium是北美最大的农业零售商，该公司股东每股将可获得合并后公司的2.23股普通股。
交易完成后，Potash股东将持有新公司约52%的股权，余下股权由Agrium股东持有。
两家公司预计合并后的年营运协同效益达5亿美元，合并预计将在2017年中期完成。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
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