加拿大化肥商Potash将与Agrium合并，估值将达360亿美元

路透9月12日 - 加拿大Agrium(AGU.TO)和Potash Corp of Saskatchewan Inc(POT.TO)称，两家公司将合并，产生一家估值预计达360亿美元的化肥和农业零售巨擘。

Potash是全球以产能计的最大农作物肥料公司，Potash股东每股将可获得合并后公司的0.4股普通股。

Agrium是北美最大的农业零售商，该公司股东每股将可获得合并后公司的2.23股普通股。

交易完成后，Potash股东将持有新公司约52%的股权，余下股权由Agrium股东持有。

两家公司预计合并后的年营运协同效益达5亿美元，合并预计将在2017年中期完成。(完)