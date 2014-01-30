中国农业部将适时推动出台家禽产业发展扶持政策

中钢协会员企业1-3月实现利润233亿元 但资产负债率仍接近70%
路透北京4月26日 - 中国钢铁工业协会周三称，总体看一季度钢铁行业开局良好，会员钢铁企业累计实现利润232.84亿元人民币，上年同期为亏损87.78亿元；累计实现销售收入8,393.26亿元，同比增长40.16%。
路透上海1月30日 -近期中国浙江、广东等地连续报告多例人感染H7N9禽流感病例，农业部兽医局局长张仲秋表示，针对H7N9和其他H5N1等流感疫情，农业部着力强化监测预警、防疫、信息发布、生产指导等工作，并适时推动出台家禽产业发展扶持政策，维护广大家禽养殖场户的利益，努力稳定家禽业发展，确保禽产品有效供给。
上海证券报周四援引他的话称，此次疫情使得4,000多万养殖场户经济利益受到损害。据农业部定点监测，上周活鸡价格17.31元/公斤，同比下降4.42%；鸡蛋价格8.62元/公斤，同比下降10.21%。
据企业反映，由于销售不畅和价格下跌，目前每销售1只黄羽肉鸡亏损4-6元，白羽肉鸡销售量减少约30%。据中国畜牧业协会调查，近一时期养禽业的直接损失在200亿元人民币。
他强调称，从长远看，要加快建设现代畜牧业，推进畜牧业转型升级，大力发展畜禽标准化规模养殖，提升养殖环节生物安全水平，降低疫病发生风险，这是促进畜牧业持续健康发展的根本策略。
去年3月份H7N9流感疫情发生后，造成消费不振，从业恐慌，禽产品销售严重受挫，家禽产品销量和价格双双大幅下降，企业大幅压缩产能，部分养殖企业破产，家禽业遭受重创。
时隔不到一年，广东、江苏、浙江、上海等地再次出现H7N9病例，对正在逐步恢复的家禽产业来说无疑是雪上加霜。近期广东73家企业联名致信国务院，呼吁社会各界关注家禽业发展。
近期，中国南方一些地区人感染H7N9禽流感病例增多。卫生部门统计显示，从今年1月1日到28日，全国已确诊人感染H7N9禽流感病例110例，其中死亡20例，主要分布在浙江、广东和上海等地区。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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