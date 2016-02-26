英镑挫跌警示脱欧公投“并非政治游戏”--BBC

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透伦敦2月26日 - 英国财政大臣奥斯本周五表示，英镑本周的下跌警示，英国就是否脱离欧盟所进行公投的结果将产生实质性的经济影响。
“英镑的贬值已是有目共睹，提醒我们这并非政治游戏，”奥斯本告诉BBC新闻。
“这关乎人们的就业和生计以及他们的生活水平，就我作为财政大臣看来，脱离欧盟将对英国经济造成重大打击。”
奥斯本目前正在上海参加20国集团(G20)财长会议。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。