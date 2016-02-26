英镑挫跌警示脱欧公投“并非政治游戏”--BBC

路透伦敦2月26日 - 英国财政大臣奥斯本周五表示，英镑本周的下跌警示，英国就是否脱离欧盟所进行公投的结果将产生实质性的经济影响。

“英镑的贬值已是有目共睹，提醒我们这并非政治游戏，”奥斯本告诉BBC新闻。

“这关乎人们的就业和生计以及他们的生活水平，就我作为财政大臣看来，脱离欧盟将对英国经济造成重大打击。”