英镑贬值让维权投资者盯上英国企业

路透伦敦10月12日 - 持有公司股票并要求公司进行重大变革的维权投资者们，准备抓住英国退欧公投后英镑贬值的机会，低价入股英国企业。

据设在伦敦的行业追踪机构Activist Insight数据，9月份维权投资者对英国企业的投资额创出34亿英镑(42亿美元)的九个月高位。

这比英国举行退欧公投的6月份上升了27%，其中约有20亿英镑来自海外，占了大多数。维权投资者已经入股且促成董事会改组的英国企业，包括分销与航空集团John Menzies (MNZS.L)和设备租赁公司Speedy Hire (SDY.L)。

自6月23日英国退欧公投以来，英镑兑美元及欧元分别下跌了近18%和15%，使得持有那些外币的投资者可以花更少的钱入主英国企业。

英镑兑美元在上周五的“闪跌”中下挫约10%，虽然跌幅在很大程度上被收复，但英国央行的英镑贸易加权指数仍在纪录低点附近。

“退欧公投前，我们对英国企业的投资占总资产的比重约为10%，(公投)之后这一比例提高到30%左右，”美国维权型投资管理公司Livermore Partners总经理David Neuhauser补充说，投资增加是由于英镑贬值。

“如果我们增加投资，投在英国的要比投在美国的多。”

他们拒绝透露Livermore买进了哪些公司，但表示该公司的投资策略包括，寻找那些股东价值可能因为集团整体出售、部门拆分或出售而增加的公司作为目标，他认为英国这方面的机会尤其多。

一家管理资产规模达20亿美元的欧陆维权投资者也告诉路透，英镑贬值使他们有机会去买看中的英国企业。

“我们正在计算经汇率调整后某些收购目标带来的收益...英镑已经贬值，要购买我们一直中意的公司，估计可以节省15%左右，”这家投资者拒绝具名，因不希望泄露其持仓情况。(完)