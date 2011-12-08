调查：英镑兑美元和欧元未来一年料陷於区间波动

路透伦敦12月7日电---最新路透外汇调查显示,英镑兑美元在未来一年可能略微走强,兑欧元亦将小幅走坚,因欧元区债务问题持续影响欧元.

不过预估区间与之前数月一样宽,因外界愈发担忧英国将再度陷入衰退.该国政府正在大力推进削减预算及裁减公共部门员工.

本周对约60名策略师所做调查显示,英镑兑美元未来12个月将在1.53-1.58区间交投.

英国经济疲弱和关於该国央行进一步实施量化宽松的预期,料在未来数月打压英镑兑美元,但英镑将受到支撑,因预计有关美国经济的担忧明年稍晚会再度浮现.

汤森路透旗下市场分析部门IFR Market资深外汇分析师Matthew Foster-Smith称,"相对於欧洲,稳健的基本面料支撑英镑兑美元走强,因对美国经济的忧虑2012年将再度浮现."

调查预计,英镑兑欧元未来12个月将在0.84-0.86英镑间交投.

分析师预测,英镑兑美元一个月後将达1.56,六个月後将来到1.53,一年後将在1.58,这与11月调查的预估结果相似.周三稍早英镑兑美元交投于1.56.

预估中值显示,英镑兑欧元将小幅走强,一个月後为0.86,一年後达0.84,略强於一个月前的预估.(完)

--编译 王翔琼;审校 张涛

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