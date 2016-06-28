英镑和欧元反弹 因英国退欧施加的压力缓和

路透纽约6月29日 - 美元兑英镑和欧元周二下滑，因这两种货币受英国退欧公投结果重创连续两日惨跌后，市场稍作喘息，且可能出现获利了结。

分析师表示，交易商可能对英国公投后的英镑空头和欧元空头部份获利了结。不过，反弹幅度相对公投后连续两日大跌的幅度而言是轻微的，英镑较6月23日公投当日收盘仍低超过10%。

“更可能的是技术性因素，人们获利了结，”FX Analytics合作伙伴David Gilmore说，“我认为，人们不是在作多英镑。”

英镑/美元GBP=D4尾盘上涨0.9%，至1.3346美元，在周一触及31年低位1.3122后扳回部份跌幅。英镑稍早涨至1.3421美元日内高位。欧元/美元EUR=尾盘升0.3%，至1.1053美元，周五触及三个半月低位1.0909美元。

英镑在周五和周一的两日累计跌幅为1973年实施浮动汇率制度以来最大，英国银行股市值在这两日跌势中蒸发了三分之一。

美元指数.DXY尾盘下滑0.3%，至96.220，之前在周五和周一两日累计涨幅为2008年9月来最大，因交易商在相对安全的美元中避险。

较高风险和较高收益的澳元AUD=D4尾盘上扬0.6%，至0.7369美元，因市场的紧张情绪缓和及风险意愿增强。美元兑避险的日圆JPY=尾盘涨0.8%，报102.79日圆。美元兑另一种避险货币瑞郎CHF=触及逾三周高位0.9837瑞郎。

尽管外汇市场的紧张气氛暂时缓和，但英国退欧公投的后果仍存在不确定性。

欧盟官员称欧洲央行总裁德拉吉告诉欧盟领导人，他认同民间经济学家做出的英国退欧将导致未来三年欧元区经济增长下降0.3-0.5个百分点的预期。

今日 上日 当日 今年以来 2015年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1065 1.1022 +0.39 +1.89 1.0860

美元/日圆 JPY= 102.74 101.99 +0.74 -14.60 120.30

欧元/日圆 EURJPY= 113.70 112.40 +1.16 -12.85 130.47

美元/瑞郎 CHF= 0.9820 0.9779 +0.42 -1.98 1.0018

英镑/美元 GBP= 1.3340 1.3218 +0.92 -9.49 1.4738

美元/加元 CAD= 1.3021 1.3071 -0.38 -5.91 1.3839

美元/离岸人民币 CNH=D3 6.6833 6.6806 +0.04 +1.76 6.5680

澳元/美元 AUD= 0.7387 0.7322 +0.89 +1.54 0.7275

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0862 1.0781 +0.75 -0.22 1.0886

欧元/英镑 EURGBP= 0.8292 0.8340 -0.58 +12.56 0.7367

新西兰元/美元 NZD= 0.7044 0.6994 +0.71 +3.21 0.6825

美元/挪威克朗 NOK= 8.4741 8.5684 -1.10 -4.14 8.8398

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.3842 9.4508 -0.70 -2.26 9.6011

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5051 8.5559 -0.59 +0.69 8.4465

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4130 9.4334 -0.22 +2.64 9.1705

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)