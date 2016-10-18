英镑贬值令时尚奢侈品牌Burberry销售强劲

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月18日 - 英国时尚奢侈品牌博柏利(Burberry)(BRBY.L)公布，第二季度零售销售增幅2%，好于预期；之前伦敦游客借英镑贬值之机购买其奢侈品牌商品。
该公司表示，欧洲市场销售向好，“英国市场表现非常出色”，使同店零售销售业绩获得提高，这是该指标四个季度以来首次实现增长。
自6月23日英国公投退欧以来，Burberry在英镑贬值的提振下一直是表现最好的股票之一。该股累计上涨了35%，表现超过富时100指数24%的涨幅。
分析师原预期第二季度零售销售增长1%。(完)
(编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。