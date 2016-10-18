英镑贬值令时尚奢侈品牌Burberry销售强劲

路透伦敦10月18日 - 英国时尚奢侈品牌博柏利(Burberry)(BRBY.L)公布，第二季度零售销售增幅2%，好于预期；之前伦敦游客借英镑贬值之机购买其奢侈品牌商品。

该公司表示，欧洲市场销售向好，“英国市场表现非常出色”，使同店零售销售业绩获得提高，这是该指标四个季度以来首次实现增长。

自6月23日英国公投退欧以来，Burberry在英镑贬值的提振下一直是表现最好的股票之一。该股累计上涨了35%，表现超过富时100指数24%的涨幅。

分析师原预期第二季度零售销售增长1%。(完)