分析：英镑风雨飘摇 货币危机魔影隐现

路透伦敦10月7日 - 英镑兑美元本周跌至逾30年低点，波动加剧。这令人担忧英国退欧可能引发一场货币危机，类似于1967、1976或1992年的危机。

按某些标准衡量，比如下跌速度和市场交易的波动性，英镑正在呈现类似危机的症状。多数市场观察人士预计，英镑在企稳之前，将在外汇市场进一步下跌。

但是，要引发一场经典的“货币危机”，英镑的跌势必须能阻止外国证券投资流入英国。这类投资对于平衡英国巨大的对外支付赤字非常关键。如果失去了外国投资，就可能导致英国债券与股票遭到抛售，进一步打压英镑，加剧通胀，并影响英国央行必要时降息以支撑实体经济的能力。

对于担心发生这种恶性循环的投资者来说，周五已经有一些迹象显示英国资产的海外持有者可能正在变得紧张不安。最近三天，英国政府公债和以国内业务为主的中型股随同英镑一起下跌，这是英国退欧公投刚刚过去以来的首次。

但这些抛售尚未演变成崩溃。目前鲜有观察人士把现在的情况与以前的英镑危机相提并论，即使英国退欧引发的经济、政治和金融不确定性在未来一段时间内可能让英镑乌云罩顶。

1967年危机，导致英镑脱离金本位并贬值；1976年，英国被迫向国际货币基金组织(IMF)寻求数十亿美元援助；1992年，亿万富翁索罗斯“打败英国央行”，当时英国被逐出欧洲汇率机制(ERM)，该机制是欧元的序幕。

市场资深人士认为，当前的动荡要演变成一场危机，必须有明确证据显示外资和外国央行正失去对英国经济与政策框架的信心，并随之出脱所持有的英国资产。

英国经常帐赤字在发达国家中最高，约为其年度经济产出的6%。按央行总裁卡尼的话来说，英国依赖“陌生人的善意”来为这个缺口提供资金。

如果来自海外的这类资金流动枯竭，则英国就麻烦了。外资流入中断，是最近几十年多数新兴市场货币危机的根本原因，突出的有1995年墨西哥、1997年泰国和1998年巴西。

“现在不是英镑危机，但有变成危机的可能，”澳洲国民银行(NAB)的汇市策略全球共同主管Nick Parsons表示，他在外汇市场已经30年。

汇丰控股(HSBC)的汇市策略全球主管David Bloom赞同上述看法，指出海外投资者尚未对英国资产望而却步。

“英国资产的海外持有者不会担心，至少现在还不会。这是一次调整。应该无人感到意外。调整可以是平稳的，也可能是坎坷的，”他说，“但决策者将会担忧。”

英镑兑美元周五早盘从1.26跌至31年新低1.14美元，随后很快收复多数失地。英国央行表示，正在调查这次闪跌的原因。

**全球表现最差货币之一**

英镑动荡发生在本周最后一日，由英国首相特雷莎·梅(Theresa May)引发。她说将在明年3月末之前启动英国退欧进程。市场受到惊吓，认为这意味着英国将选择“硬”退欧方式，获得欧洲单一市场的准入程度较低。

对于特雷莎·梅批评英国央行低利率和债券购买措施的不良负作用，投资者亦感到吃惊。助理们表示，她并不是想对央行总裁卡尼施加影响；但有些人士认为这是在警告卡尼。卡尼正在考虑是否在2018年任期届满之后继续留任。

指标10年期英国公债收益率从一周前的0.70%急升至1%以上，虽然按历史标准衡量仍然较低，但却反映出投资者担心英镑疲弱将会刺激通胀加剧。

通胀预期指标--所谓的“五年、五年远期”损益平衡通胀率升至4.5%，创出6月23日退欧公投以来的最高水准。

加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)驻伦敦的分析师Alan Clarke表示，英镑在退欧公投之后的跌势，料将给消费物价通胀率增加2个百分点。他现在预测，消费物价通胀率将在2017年11月达到2.6%的顶点。8月通胀率为0.6%。

英镑是今年表现最差的货币之一。自退欧公投以来，英镑兑美元和欧元下跌了17%。英镑贸易加权指数今年下跌了18%，可能创出1970年代以来的第二大年度跌幅。

迄今为止，英国央行静观其变并允许英镑自己找到合适位置。许多人认为，英国央行在退欧之后采取的降息及重启量化宽松计划，让英镑的跌势有了更多能量。

英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)周五表示，本周英镑的跌势反映了投资者意识到，英国退欧是冰冷的残酷现实。他预计会有更多的“涨跌起伏”。

“当英镑换不到一美元或者一欧元的时候，无疑就是英镑危机，”澳洲国民银行的Parsons表示。(完)